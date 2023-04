3D: Heyd a pris une option sur la montée

Méconnaissable en seconde période, Bomal a perdu le fil de ce derby. La première mi-temps est équilibrée, sans véritable occasion. Après les citrons, Henricot provoque et transforme un penalty (0-1). Le deuxième but visiteur de Cambron coupe les jambes des Bomalois (0-2). Derrière, Fagnoul, Talbot et à nouveau Henricot sur péno déroulent (0-5). Heyd, 2e, prend trois points d’avance sur Champlon.