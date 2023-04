3A: Les cinq premiers l’emportent

Sainte-Marie-sur-Semois 2 – Tontelange B 0

Fabrice Bergmann, le T1 des Verts retenait plusieurs motifs de satisfaction: "On a bien démarré. Le score aurait pu être de 4-0. On était concentré et on a maîtrisé la rencontre. Je suis content qu’on n’encaisse pas. Tontelange a une belle jeune équipe qui essaye de jouer au foot." Les deux buts tombent au premier acte via Henry et Henrot (2-0, 24’ et 42’).

Aubange B 0 – Waltzing 2

Toufik Ifkar, le coach des Oranges, regrettait à nouveau le manque de concrétisation: "La carte rouge pour Aubange est sévère car c’est involontaire. Ensuite ? on tombe dans la facilité et on oublie de tuer. On manque beaucoup d’occasions." Dès la 6’, Bontemps lance les hostilités (0-1). Vingt minutes plus tard, Decolle touche la balle de la main en dehors du rectangle sur un face à face et laisse ses partenaires à dix. Après le repos, Waltzing ne concrétise pas ses occasions et manque de se faire surprendre par Cheppe mais celui-ci perd son face à face. Dans les arrêts de jeu, Criqueliere libère les Arlonais en plantant son vingtième but (0-2).

Signeulx 0 – Messancy B 5

Merouane Mezouari, le T1 des visités, était content de l’éclosion de deux jeunes: "L’important était d’être concentré et sérieux et on l’a été. Cela été un match à sens unique. Les jeunes U19 Meyers et Dejardin ont fait une excellente prestation". Une minute de silence a été observée à la mémoire de Madame Josette Moureau, la première et plus ancienne bénévole du club canari. et Schmit ont scoré au premier acte. Grandjean, Meyers et Da Silva ont donné au score une allure de forfait (5-0, 58’, 63 et 78’).

Ethe B 5 -Meix-le-Tige 1

Malgré le résultat, Philippe Gomrée, le mentor des Cassidjes, n’était pas satisfait: "C’était typique d’un match de fin de saison. J’ai mieux à faire de mon dimanche après-midi. Il y avait un petit manque de motivation. On a fait le minimum." La lanterne rouge alignait dix joueurs. Au quart d’heure, E. Gustin met les Visités aux commandes (1-0). Pacolli double la mise un petit peu après la demi-heure (2-0). Sow réduit l’écart cinq minutes après la reprise (2-1). Pacolli signe un doublé (3-1, 68’). Tinant puis à nouveau Pacolli donne au score son allure définitive (5-1, 80’ et 90’).

Saint-Mard B 1 – Athus 4

Diogo met les Métallos aux commandes (0-1, 2’). Halilaj double la mise d’une belle volée au second poteau (0-2, 4’). Afif triple la mise (0-3, 27’). Thiriot relance le suspense sur coup franc (1-3, 30’). Afif s’offre un doublé après le repos (1-4). Les Rouges reviennent ainsi à deux points des Bleus.