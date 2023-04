Promenade de santé pour le RAF qui sera champion s’il ne s’incline pas dimanche à Libin. Leclerc a planté six buts, tandis que Cyprien Blandin en a mis cinq. Les autres buteurs ? Brunson, Collette et Mouton.

Libin 0 – Ochamps 1

Libin laisse filer Florenville et voit Ochamps revenir à deux longueurs de la deuxième place. Dans un match sans grosses occasions, Ochamps ouvre le score après sept minutes quand, sur coup franc, Thomas Schroeder, isolé au second poteau, place sa tête (0-1). Le Canari est à deux doigts de faire le break dans la foulée, mais Nicolay veille au grain. Libin tente de réagir, mais les essais de Khelfi et Mays ne sont pas cadrés. Après le repos, Ochamps gère et Golinvaux, de retour dans son ancien club, est contraint au chômage technique. Libin, où Cavelier sera suspendu dimanche, se consolera avec la belle recette enregistrée puisque 380 personnes étaient à la rue d’Hatrival.

Wellin 0 – Bercheux 4

Grâce à deux buts de Collignon dans les trois premières minutes, Bercheux s’est facilité la vie samedi soir. Sur du velours, les Verts ont vu Vermierdt ajouter deux buts. Si Bercheux remporte ses trois derniers matches, la troupe de Didier Gourmet sera au tour final.

Rossignol 0 – Paliseul 2

Une victoire qui condamne Rossignol à la descente tandis que Paliseul laisse la onzième place à Corbion. Après une première occasion pour Piret, qui croise trop, le match perd en qualité. Les mauvaises passes s’enchaînent, mais juste avant le repos, sur corner, Rongvaux vient mettre sa tête (0-1). Rossignol pousse, mais sans vraiment inquiéter Lambert. Et c’est Alexis Poncelet, après un énorme slalom dans la défense, qui vient tuer le match (0-2). Dans le final, Lambert s’interpose devant Foury tandis que dans l’autre sens, Van Hoey sauve devant C. Poncelet. Notons que Paliseul a joué les dernières minutes à dix après la rouge d’Alexis Poncelet.

St-Hubert 4 – Grandvoir 0

Les Borquins restent à un point de Neuvillers et peuvent rêver de la quatrième place. Les quatre buts ont été plantés au premier acte. Les buteurs ? Marchal (2), Chardome et Claude.

Neuvillers 2 – Sainte-Ode 1

En décidant d’aligner Toubon devant, le duo Dominique-Jacquemin a eu le nez fin puisque le colosse de Neuvillers a planté deux buts en début de match, à chaque fois sur des services de Putman (2-0). À la reprise, Martin trompe son propre gardien, mais Sainte-Ode ne reviendra pas (2-1). "Un succès mérité vu la première période", dit Christophe Jacquemin.

Corbion 0 – Orgeo 1

En trompant Baquet grâce à un cafouillage après un corner, Pierson a offert trois bons points à Orgeo qui peut encore croire au top 5 à condition de gagner ses trois derniers matches et de voir Saint-Hubert ne pas gagner à Les Bulles. Corbion, lui, espère profiter des deux derniers matches pour laisser Paliseul derrière. "Nous prenons un bête but et puis, nous ne savons plus revenir", peste Bertrand Gobert.