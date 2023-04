Les Disonais ont cependant empoché la victoire à Verviers (5-7) et se replacent ainsi devant Tintigny, avec une unité de plus. Mais leur championnat est terminé là où les Gaumais doivent encore recevoir Stavelot, 11e du classement, le 28 avril. Ils devront donc prendre les deux points de la victoire face aux Stavelotains pour déguster le champagne. En cas de partage, ils seront à égalité parfaite avec Dison au classement et un test-match sera nécessaire pour les départager.

Une rouge qui change tout

Dans la même série, Etalle s’est incliné 7-6 à Wanze. Les Stabulois, qui doivent encore disputer trois matches en cette fin de saison, menaient pourtant 4-5 chez le quatrième du classement, mais la carte rouge reçue par Strotz, pour une faute nécessaire à 12 minutes du terme, a orienté les débats en fin de partie.