Ils n'y seront pas parvenus ... mais ils n'ont pas perdu non plus. Menés 1-3, avec un triplé de Wanderson, les gars de Samuel Bodet ont eu le bon goût de ne pas baisser les bras et ont été récompensés par deux buts dans les dix dernières minutes de Mathéo Vandaele.

Pour s'en sortir néanmoins, il faudra gagner les deux dernières rencontres, à Rochefort et contre Richelle, ce qui sera tout sauf facile, tandis que les Liégeois ne pourront plus engranger.

**

Dans l'optique d'une participation au tour final, Mormont a réalisé une mauvaise opération à Sprimont. Malgré l'ouverture du score par Michel, les Orange et Noir ont ensuite pris deux buts en cinq minutes avant la pause, dont un autogoal de Denis Crèvecoeur et ont vu le match plié dès l'heure de jeu, avec deux nouveaux buts coup sur coup.

Enfin, Marloie a mordu la poussière face à Raeren, avec un doublé de Tobias Lauffs.

Libramont – Herstal 3-3

Wanderson (0-1, 6'; 0-2, 24'; 1-3, 71'); T. Lefort (1-2, 25'); Vandaele (2-3, 82'; 3-3, 87')

Marloie – Raeren 0-2

Lauffs (0-1, 26'; 0-2, 84')

Sprimont – Mormont 5-1

Michel (0-1, 16'); Ngieme (1-1, 25'); Crèvecoeur (2-1, csc 30'); Cokgezen (3-1, 60'); Bah (4-1, 62'); Hernandez (5-1, 72')