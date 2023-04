Grâce au nul obtenu face au leader brainois, Dinez C a assuré son maintien. Un résultat positif obtenu entre autres grâce au sans-faute de Noémie Ancion, qui a remporté le match décisif à 4-5 face à Célia Dupont, 11-9 en belle.

Le derby opposant Aye à Joubiéval a vu la victoire des Salmiennes. Comme à l’aller, Géraldine Sépult a été surprise par Gaëlle Simon, mais elle a pu compter sur Valentine Lengler, qui est restée impériale tout au long de la rencontre. Audrey Sépult ne s’est imposée que face à Gaëlle Simon.

Toutefois, les autres résultats enregistrés dans la série assurent également aux Godîs une saison de plus en Régionale.

Vers un barrage Joubiéval-Rulles ?

Avant sa dernière rencontre face au CP Montois, Joubiéval solidifie ainsi sa troisième place, qui offrira un barrage en vue de constituer une réserve en cas de place vacante en D2. À ce petit jeu, on pourrait retrouver deux équipes luxembourgeoises puisque dans l’autre série, Rulles l’a emporté face à son principal concurrent. Bizarrement, Somzée a aligné une équipe "fantôme", avec une C4 et une D4. Bergmann, Laloy et Dion n’ont eu aucune pitié et n’ont laissé qu’un petit set à leurs adversaires.

En D2 nationale, les Castors ont montré la différence existant entre une équipe qui va rejoindre la D1 et une autre qui se rapproche de la Régionale, en s’imposant brillamment 10-0. Aurélie de Ruette s’est en outre offert trois performances.

Enfin, en D1, Dinez B a assuré sa troisième place finale face à l’Alpa. Si Camille Jetten a été surprise par Stéphanie Placet, Victoria Poncelet a signé un joli sans-faute.