Une première demi-finale qui a tenu toutes ses promesses au niveau du suspense jeudi soir. "La qualification était vraiment à notre portée, regrette l’Aubangeois Steve Robillard. On a mal maitrisé la fin de partie. C’est toujours triste d’être sorti aux tirs au but. Je n’en reste pas moins très fier de mon groupe et de son parcours en coupe." Halanzy entame la partie en force pour filer à 0-2 et garde la main sur le premier acte (2-4). Le Racing prend les devants, mais le leader de P1, même s’il prend trois cartes jaunes, parvient à revenir dans le coup et à égaliser (6-6). Dans la séance des tirs au but, c’est Vieira qui rate celui qu’il ne fallait pas.

MF Saint-Hubert 4 – Racing Arlon 5

Le Racing, habitué au fait, rejoint donc Halanzy en finale de la coupe à l’issue d’une partie ouverte. Les Arlonais ont toutefois été malmenés par les finalistes malheureux de la dernière édition. Si Marotte ouvre la marque pour les visiteurs, Collette s’offre un doublé en deux minutes juste avant la pause (2-1). À la demi-heure, Peltgen pense faire le break, mais Erdeljan lui répond peu après (3-2). Chardome maintient les siens devant (4-2). Les Arlonais passent alors à la vitesse supérieure. Decroyer et Erdeljan rétablissent la parité pour les sept dernières minutes et c’est Marotte qui offre la victoire aux siens en fin de partie (4-5). Le Racing défiera donc Halanzy le 19 mai à Libramont.

Aubange: T. Da Costa, Robillard, Esteves, A. Da Costa, Chalmandrier (1), Vieira (2), Fernandes, Ferreira (3) et Binamé.

Halanzy: Menon, Martin (2), Gallé (1), A. Muller, E.Muller, L. Muller, Mangin, Léonard et Valentin (3).

Saint-Hubert: Thiry, Peltgen (1), Chardome, Collette (2), Claude, Borcy (1), Hotton, Breuskin, Lutz

Racing: A. Duroy, K. Duroy, E. Duroy, Decroyer (1), Erdeljan (2), Lambotte, Leruitte, Leyder, Marotte (2) et Parisse.