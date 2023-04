Après leur convaincant succès acquis voilà déjà un mois à l’Etoile Basse-Sambre, les Houffaloises enchaînent avec une nouvelle victoire, face à une formation du top 6 cette fois. Et comme contre les Auvelaisiennes, Camille Guillaume a affiché son meilleur niveau, en restant invaincue. Si elle a dû batailler ferme pour venir à bout de la B2 Nele Lievens, contre qui elle a été menée 2 sets à 1, elle s’est ensuite brillamment imposée face à Awa Sow, 15e joueuse belge tout de même. Elle terminera en beauté en s’imposant en trois sets face à la B4 Vanbrabant. Ses équipières, Marie Capocci et Coralie Rech, se sont chargées des trois autres succès. Capocci a lutté jusqu’à 11-9 en belle contre Vanbrabant et s’est inclinée au 5e set contre Sow. Une fois n’est pas coutume, c’est Rech qui a été la moins productive, puisqu’elle ne s’est imposée que face à la B4 louvaniste, perdant elle aussi en belle contre Sow et, fait plus rare, le double avec Camille Guillaume. Quoi qu’il en soit, Dinez devrait finir la saison à la 8e position, qu’il y aura lieu de confirmer dans une semaine face à la lanterne rouge.

Malonne 10 – Jamoigne 0

Face à une équipe bien plus forte, la défaite des Gaumaises est logique, mais elles auraient sans doute mérité d’atténuer la sévérité du score. Dès son premier match, Eva Giannini passe tout près de pousser Natacha Koszulap, A4, au cinquième set. Une manche décisive que Jamoigne perdra à trois reprises: Aurore Lamberty face à Margaux Tschirr et Eloïse Duvivier, puis Eva Giannini contre Tschirr, 17-15. À deux, les Jamoignardes ne pouvaient cependant faire mieux.