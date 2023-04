Grâce à un but de Borrey, Oppagne prend la tête

On ne peut pas dire que la partie entre une équipe qui espérait profiter d’un faux pas de ses adversaires directs et une autre qui avait décroché son ticket pour le tour final la semaine précédente a soulevé les passions. Il faut pratiquement attendre le premier quart d’heure pour noter une première occasion. Elle part du pied de Borrey qui oblige Leyder à sauver en corner. Quelques instants plus tard, Raskin s’emmêle les pinceaux alors qu’il se trouve en bonne position avant que Borrey, encore lui, n’oblige Leyder au sauvetage. En l’espace de trois minutes, Oppagne se crée ainsi ses trois opportunités du premier acte alors qu’en face, Collin ne peut profiter d’une fausse – queue de Mazzara. Le second acte ne sera pas plus riche en occasions même si Leyder doit capter, en deux temps, un coup franc lointain de Dropsy.

La délivrance pour le clan local tombera à moins de dix minutes du terme quand Borrey surgit (en position de hors-jeu ?) pour crucifier Leyder et inscrire son huitième but de la saison et ainsi installer les siens au sommet du classement. "Le titre ? On n’en parle pas trop, explique le buteur du jour. Cela fait quelques matchs où on ne s’occupe pas trop du classement, c’est peut-être la bonne manière. On ne va toutefois pas lever le pied, on va jouer les deux dernières rencontres pour gagner, c’est clair."

Dans l’autre camp, au vu des nombreuses défections, la défaite était prise avec une certaine philosophie, même si Sébastien Cognart digérait mal la phase du but. "Je suis déçu de perdre sur une erreur d’arbitrage flagrante, peste le coach des Gaumais. N ous avons joué avec nos armes et mes gars se sont bien battus. Nous avions un premier objectif, le maintien. Quand celui-ci a été atteint, nous avons joué la tranche et nous avons réussi. Il nous reste maintenant à jouer notre rôle d’arbitre lors des duels face à Sart et Bastogne."

OPPAGNE: Mazzara 6 ; R. Bonjean 6, Jé. Jadot 7, Cornélis 6 (70’, Camara), Wansart 6 ; Dropsy 6, Polis 6, Raskin 6, M. Bonjean 6 (70’, Lopange); Vassart 5 (77’, Guillaume), Borrey 8.

ETHE: Leyder 6 ; Saint-Mard 7 (87’, Bréda), Nicolas 6 (90’, Beaudoint), Masson, Woillard ; Aubois 6 (79’, Woygnet), Tinant 6, Reichling 6, Lenoir 6 ; Collin 6, Coopmans 5.

Arbitre: T. Fivet.

But: Borrey (81’, 1-0).

Cartes jaunes: R. Bonjean, Coopmans, Nicolas, Lenoir, Cognart.

Assistance: 60. Note du match: 5

81’, ballon de Raskin pour Guillaume qui remise vers Borrey (1-0).