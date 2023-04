Il y a une semaine d'ici, peu d'observateurs voyaient le titre échapper à Sart. Depuis, les hommes de Quentin Faymonville restent sur un 0 sur 6.

Contre une équipe d'Arlon plus technique et qui a monopolisé le ballon, les Vert et Blanc ont concédé une défaite logique. Hausman avait montré la voie avant la demi-heure. Les joueurs du chef-lieu ont plié la rencontre en deux minutes à l'heure de jeu et le but de Boulangé n'y a rien changé.

En embuscade, Oppagne a dû attendre les dix dernières minutes pour venir à bout d'Ethe grâce à un but de Borrey et prend la tête.

Le sommet du week-end prochain à Longlier vaudra la peine d'être vécu.

A Assenois, les joueurs de Damien Tucci ont bien failli se prendre les pieds dans le gazon synthétique. Méconnaissables durant 75 minutes, les Longolards ont offert les deux premiers buts à la moins bonne attaque de la série. Et quand Gengoux a planté un troisième but à la meilleure défense de P1, peu imaginait le scénario qui allait suivre. Un penalty obtenu à l'entame du dernier quart d'heure et converti par Debehogne a toutefois relancé Longlier. Un Antoine Debehogne qui va ensuite signé un festival, avec tout d'abord une belle frappe croisée pour faire 3-2 puis un splendide coup-franc des 25 m dans la lucarne pour l'égalisation à l'ultime seconde.

La situation est telle aujourd'hui que si Oppagne s'impose à Longlier lors de la prochaine journée et que dans le même temps, Sart ne gagne pas à Ethe, les Gaulois décrocheront le titre.

**

La lutte pour le maintien offre également son lot de suspense. Il n'y en a toutefois plus pour Bastogne. Battu par Houffalize, le Léo est assuré de finir parmi les trois derniers et donc, de basculer en P2 tandis que les Houffalois peuvent encore y croire.

La Roche poursuit sa bonne série en remontant deux buts à Messancy et revient à hauteur de Chaumont, qui a lourdement chuté à Freylange, avec notamment deux buts du futur Arlonais Joël Hentcho.

Oppagne – Ethe 1-0

Borrey (1-0, 81')

Bastogne – Houffalize 0-1

Brichet (0-1, 11')

Sart – Arlon 1-3

V. Hausman (0-1, 26'); Protin (0-2, 60'); Daoust (0-3, 62'); Boulangé (1-3, 75')

Freylange – Chaumont 4-0

Huberty (1-0, 2'); Hentcho (2-0, 42'; 3-0, 48'); Ndiaye (4-0, 74')

Messancy – La Roche 2-2

Hoarau (1-0, 31'); Henry (2-0, 61'); C. Dubois (2-1, 65'); Prévot (2-2, 82')

Assenois – Longlier 3-3

Gengoux (1-0, 12'; 3-0, 57'); Cravatte (2-0, csc 32'); Debehogne (3-1, pen. 75'; 3-2, 87'; 3-3, 93')