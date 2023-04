Battu par Houffaloise, Bastogne jouera en P2 l'an prochain

Au niveau du match, le Léo aura, comme très souvent, mal débuté, en prenant un but sur une nouvelle phase arrêtée et sur un nouveau marquage déficient. Incapable de créer le danger au premier acte, Bastogne se montre plus pressant après le repos. Repositionnés en 4-2-3-1, les Bastognards ont la possession du ballon, tentent d’amener le danger, mais beaucoup trop brouillons, ils n’arriveront jamais à inquiéter Louvins. Un Louvins qui a dû céder ses gants dans le dernier quart d’heure. Victime d’un claquage en dégageant devant Macoir, le portier a été suppléé par Andrianne qui a pris les gants en ayant deux ballons à négocier. Sur le premier, à l’entame des arrêts de jeu, sa sortie loupée devant Hougardy aurait dû offrir un penalty à Bastogne. Sur le second, le capitaine s’interpose des poings pour écarter le danger.

Avec ce succès, Houffaloise dépasse Chaumont et La Roche. Si les trois équipes ont le même nombre de points, les ouailles d’Aurélien Gomez comptent une victoire de plus. Reste désormais à bien négocier les deux prochaines rencontres à Gouvy et face à Arlon. "Nous pouvons continuer à y croire, disait Aurélien Gomez. D’habitude, nous sommes plutôt bons, mais nous ne sommes pas récompensés. Ce samedi, nous n’avons pas été magiques, loin de là. C’est un de nos moins bons matches, mais au final, les trois points sont là. Je n’ai jamais vécu une année avec autant de tuiles. Encore ce samedi, nous perdons notre gardien. Rien ne nous aura été épargné. Mais je suis content pour les gars. Beaucoup auraient pu abandonner, certains l’ont fait, mais eux, ils ont continué. Ce serait une superbe histoire s’ils pouvaient faire l’exploit de se sauver."

BASTOGNE: Labranche 5, Gouard 5, Jacob 6, Gruslin 6, Belche 6, Barry 6 (87’, Lepinois), Muller 5 (70’, Pignon), Dufays 7, Guillaume 6, Macoir 6, Camara 5 (81’, Hougardy).

HOUFFALOISE: Louvins 6 (74’, Lhoas), Chekkouri 7, Clotuche 6, Henquinet 7, Brisy 6, Blaise 5, Andrianne 6, L. Guillaume 6, Bastin 6 (89’, Renard), Brichet 6, Renquin 5 (90’, Van Der Cruys)

Arbitre: F. Lejeune

Buts: Brichet (11’, 0-1)

Cartes jaunes: Camara, Dufays, Bastin, Lhoas

Assistance: 90 Note du match: 5

11’, sur coup franc, Brichet, de la tête, devance la sortie de Labranche (0-1).