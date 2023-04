Basket (P1): les Rullots veulent créer la surprise à Musson en demi-finale des play-off

Oui. J’ai repris l’entraînement mercredi. Ça a été, pas de douleur. Mais pour le moment, j’ai moins de confiance en ma cheville. En tout cas, j’ai le feu vert de mon kiné pour jouer. Je ferai mon retour ce samedi.

Que pensez-vous de cette demi-finale face à Musson ?

Musson est une équipe très forte. On a les capacités de les battre, on le sait, on les a déjà battus deux fois. Mais on n’est pas du tout réguliers. Nous sommes notre principal adversaire.

L’an dernier, Rulles avait déjà affronté le n° 1, Libramont. Et vous aviez créé la surprise. Prêt à remettre ça ?

Pourquoi pas. Mais je trouve qu’on est beaucoup moins préparé que l’année dernière. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements spécifiques par rapport à Musson. Cela fait même deux semaines qu’on ne s’est pas entraîné au complet. Il va falloir retrouver nos sensations et le même niveau de jeu que lors de la finale de la Coupe.

Qu’avez-vous retenu de cette victoire en finale de la Coupe face aux Mussonnais ?

C’est une victoire qui a redonné le moral et qui a reboosté tout le monde. On a montré qu’on pouvait gagner un gros match, alors qu’on en avait perdu plusieurs en championnat.

Les intérieurs de Rulles, et particulièrement Louis Tinant et Simon Lamy, avaient dominé dans la raquette…

C’est vrai que Louis, en attaque, et Simon, en défense, avaient fait un gros travail. C’est un atout pour nous, parce que nous avons plus de taille que Musson. On doit avoir les rebonds. Mais chez eux, les ailiers sont dangereux. Ils sont rapides, ils pénètrent bien et ils ont du shoot.

Vous vous méfiez de qui ?

Tout le monde sait que William Giberti shoote bien, à trois points ou un mètre derrière la ligne. Il faudra sortir sur lui.

Rulles doit gagner un match en déplacement. Ce sera plus facile ce samedi ou samedi prochain à l’occasion de l’éventuelle troisième manche ?

Pour moi, c’est plus facile de gagner le premier, de les surprendre, ce samedi. Et cela nous donnerait moins de pression pour le match retour, mardi.

Que faudra-t-il pour que Rulles l’emporte ?

Il faut un Rulles collectif. En défense et en attaque. On ne doit pas encaisser de trop, parce qu’on sait, qu’en général, les scores sont moins élevés en play-off.