Virginie Goffette, la présidente du club de Gérouville, a lancé la saison AMPL

C’est donc le club de Gérouville qui a ouvert les hostilités en ce week-end de Pâques, sur deux journées. Météo printanière et affluence dans chaque catégorie ont récompensé le travail de l’équipe du MC Gérouville. Entretien avec sa présidente Virginie Goffette, âgée de 45 ans et coiffeuse de profession.

Virginie, tout d’abord, comment a été perçu ce début de saison perturbé ?

Pour la première à Libin, cela est plutôt bien passé, vu que l’épreuve est reportée fin août. La seconde à Honville a été plus mal vécue puisqu’elle est tout simplement annulée. Beaucoup ont du mal à cerner les difficultés que rencontrent les clubs pour organiser les épreuves.

En ce qui concerne la vôtre, quel bilan tirez-vous ?

Tout s’est très bien passé, même si l’on a été confronté à quelques petits accidents. Les pilotes sortaient pour la première fois, ils étaient donc un peu chauds et on a dû en calmer certains. La présence de pilotes de deux fédérations néerlandophones a encore un peu plus animé les choses.

Gérouville marquait aussi les débuts de la nouvelle catégorie "Ladies". Cette première est-elle satisfaisante ?

Pour l’instant, c’est encore un peu léger. Seulement dix filles avaient répondu à l’appel. Il faut que cette nouvelle catégorie se fasse connaître. Les filles se sont montrées satisfaites et cela devrait inciter d’autres à s’inscrire.

Pour ce qui vous concerne, comment êtes-vous arrivée dans le milieu du motocross ?

Mon mari Jean-Louis Theisen a roulé à l’AMPL et il faisait partie du comité de Gérouville. Arthur, mon fils, a suivi les traces de son père (NDLR: il a été champion 2022 en seniors). C’est donc tout naturellement que je me suis intéressée à la discipline.

Non seulement intéressée, mais aussi très investie puisque vous présidez votre club et êtes au comité directeur de l’AMPL…

Tout d’abord, je voudrais préciser que je ne me considère pas comme présidente. Tout le monde est sur un pied d’égalité dans notre comité de cinq membres, où tout le monde a son mot à dire. J’en assure la présidence depuis deux ans et je crois être la seule femme à occuper ce poste. Je suis présente au comité directeur de l’AMPL depuis quatre ans et j’essaie d’y apporter mes idées pour voir, entre autres, ce que l’on peut améliorer.

RÉSULTATS DE L’ÉPREUVE DE GÉROUVILLE

Débutants: 1. M.Turan ; 2. A. Royer ; 3. E. Dauvin ; 4. H. Baye ; 5. A. Hilgers.

Juniors: 1. E. Succi ; 2. ? ; 3. B. Payet ; 4. M. Carlier ; 5. A. Petit.

Espoirs: 1. H. Seel: 1 + 1 ; 2. L. Plevoets: 3 + 2 ; 3. B. François: 2 + 3 ; 4. H. Richard: 4 + 4 ; 5. E.Pichiottino: 5 + 6.

Experts: 1. L. Brevers: 1 + 1 ; 2. M. Succi: 2 + 2 ; 3. S. Andres: 3 + 4 ; 4. V. Henricot: 8 + 3 ; 5. P. Jamar: 5 + 5.

Seniors: 1. B.Stancher: 1 + 1 ; 2. T. Jamar: 4 + 4 ; 3. T. Thiry: 7 + 3 ; 4. M. Mailleux: 2 + 10 ; 5. M. Brancart: 3 + 11.

I nters MX1: 1. B. Boulard: 1 + 1 ; 2. L. Adam: 2 + 2 ; 3. A. Renard: 3 + 5 ; 4. S. Jordant: 6 + 3 ; 5. F. Lambillon: 5 + 4.

Inters MX1: 1. K. Fors: 1 + 1 ; 2. J. Hébette: 2 + 2 ; 3. T. Gabriel: 3 + 3 ; 4. A. Wagner: 4 + 4 ; 5. B. Doneux: 8 + 5.

Superfinale: 1. K. Fors ; 2. T. Gabriel: 3. B. Boulard ; 4. M. Puffet ; 5. A. Wagner.

Les résultats de la journée de dimanche ne nous sont pas parvenus. Cette première journée mettait aux prises les quads, oldtimers, twin shocks, écolages et ladies.

MELLIER ANNULÉ

Après le report de la première épreuve de Libin et l’annulation de la seconde à Honville, c’est au tour de Mellier d’annuler le rendez-vous de ce prochain week-end pour un souci de terrain. La seconde manche du championnat se déroulera dans le Namurois sur le circuit de Haid – Haversin les 22 et 23 avril.