"Un peu dégoûté", le Gouvion Antoine Adam mise sur Opp agne

Les hommes de Christophe Bertels restent sur quatre matchs sans succès (2/12). Avec sept points de retard sur Sart, cinq sur Oppagne et quatre sur Longlier, ils n’ont plus rien à espérer, sinon une qualification pour le tour final. La raison de cette soudaine baisse de régime ? "Je ne me l’explique pas, avance le médian des Orangés, qui est convaincu que l’annonce du retrait de Christophe Bertels en fin de saison n’y est pour rien. Il y a des périodes, dans une saison, où le ballon rentre et d’autres où il ne rentre plus. Contre La Roche et Chaumont, je pense que nous méritions mieux qu’un 1 sur 6."

Mais le résultat est là: Gouvy, favori n°1 du championnat avant la saison, occupe la quatrième place avec 40 points sur 69 (58%). Son bulletin en 2020, lors de la montée surprise en D3, était nettement meilleur: 36 sur 48 (75%). Peut-on, dès lors, parler d’une saison décevante ? "Si vous m’aviez dit en juillet que nous serions 4es à trois matchs de la fin, j’aurais été un peu dégoûté, admet l’ancien joueur de Saint-Hubert. D’autant plus que nous avions tous à cœur d’offrir à Christophe (Bertels) un titre pour son départ. Mais voilà, il y a d’autres équipes de qualité dans la série."

"Oppagne dégage beaucoup de sérénité"

S’il devait poser une pièce sur un des trois premiers, aujourd’hui, Antoine Adam miserait sur Oppagne. "Parce que cette équipe dégage beaucoup de sérénité, dit-il. Tout le contraire de l’an passé. Les Gaulois sortaient d’une année très compliquée sur le plan sportif et sur le plan extrasportif en D3. Là, on les sent apaisés. Ils n’ont quasiment jamais occupé la première place durant la saison et on a l’impression qu’ils vont sortir de leur terrier au tout dernier moment. Un leadership n’est jamais facile à assumer. En restant en embuscade quasiment toute la saison, Oppagne a fait son petit bonhomme de chemin sans trop attirer l’attention."

Le joueur-clé chez les trois prétendants ? "À Oppagne, je dirais Jordy Jadot, qui est chaque année le meilleur buteur et le premier donneur d’assists de son équipe, avance Antoine Adam. À Sart, je pense qu’Arnaud Burton a beaucoup d’importance. Il est très complet. À Longlier, Loïc Hatert est un peu au-dessus de la mêlée, même s’il est détestable sur un terrain. C’est insupportable de jouer contre lui. Le genre de joueur qu’on aime avoir dans son équipe et qu’on déteste voir dans celle d’en face."

Si les supporteurs de Gouvy doivent commencer à avoir le temps long, après un mois et demi sans victoire, que dire des partisans novillois ? Les Étoilés n’ont engrangé qu’un point sur 21 depuis leur victoire à Bastogne le 11 février. Si La Roche (à Messancy) et Chaumont (à Freylange) s’imposent ce samedi soir, les hommes de Pascal Jacquemin se présenteront dimanche à Gouvy assis sur un siège de descendant !