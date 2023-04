Il faut se rendre à l’évidence. Si cinq équipes descendent, nous avons huit points de retard sur le premier sauvé alors qu’il en reste encore neuf à prendre. Ce sera donc très compliqué, sauf si nous venions à rejouer ce match face à Bastogne.

Ce match, vous croyez pouvoir le rejouer ?

Je ne sais pas. Dans son rapport, l’arbitre indique que le ballon était en jeu au moment où il siffle et donne la rouge à mon défenseur. Ce que nous contestons. Mardi, il a dit qu’il n’avait rien vu, mais qu’il avait suivi son juge de ligne. Or, il a quand même écrit son rapport tout seul. Franchement, je ne sais pas ce qu’il adviendra de cette réclamation. Et surtout, quand aurons-nous réponse ? Ici, j’ai l’impression qu’ils ont attendu quinze jours en se disant que les deux équipes seront peut-être reléguées à ce moment-là. Mais les deux équipes peuvent encore aller en appel si la décision est défavorable….

La semaine dernière à Vaux, vous avez semblé vous contenter du point alors que cela ne change pas grand-chose à votre situation ?

Le nul n’était pas suffisant et on sentait que Vaux était mieux que nous. Plus d’une fois cette saison, nous avons tenté de pousser avant de se faire prendre en contre. Un point, c’est mieux que zéro. Et avec La Roche, Chaumont et peut-être Bastogne au menu, ce point pourrait être très important.

Si Assenois descend, que vous aura-t-il manqué ?

D’être épargné par les blessures. Prenez le poste de gardien. Sébastien Mathieu, qui venait comme numéro 1, a joué cinq matches. Et encore, sur une jambe. Hugo Beaufays, notre deuxième gardien, a fait son possible, mais il voyait bien lui-même que la pression entre la P1 et la P3, cela n’a rien à avoir. Après, je ne dis pas que c’est uniquement la faute des gardiens si nous descendons hein ! À certains moments, nous avions même du mal à aligner onze joueurs valides. Et puis, il faut regarder les chiffres. Nous avons la moins bonne attaque et la moins bonne défense. Il n’y a pas de miracle. Quand tu vois les chiffres, Assenois ne mérite pas de se sauver. Et pourtant, mis à part la période où rien n’allait, dans la majeure partie des matchs, nous aurions mérité mieux. C’est de là que viendront les regrets si nous devions descendre.

"Tout le monde a aimé cette saison en P1"

On a l’impression que du côté d’Assenois, personne ne considérerait une descente comme une catastrophe. On se trompe ?

Pas du tout. Rappelons que l’an dernier, au mois de mars, nous étions cinquièmes en P2 et nous ne pensions jamais monter. Nous avons vécu une fin de saison magique, mais peut-être que nous sommes montés un an trop tôt. Mais nous avons aimé cette saison en P1. Et le comité est demandeur pour y rester. Si nous descendons, le but, ce sera de remonter directement.

C’est donc plus gai de jouer le bas en P1 que la tête en 2B ?

Disons que la 2B est plus sympa au niveau des derbies et des assistances. Cette année, on doit tourner à une moyenne de 50 supporters. L’an dernier, nous en avions deux fois plus à chaque match à domicile. Mais la médiatisation, le jeu, c’est mieux en P1.

Vous avez déjà pas mal transféré. Mais le meilleur transfert, c’est d’avoir gardé Leva non ?

Leva et Manand. C’est la preuve qu’il y a du positif à Assenois. Des gars comme William Schmit ou Guillaume Martin restent aussi pour jouer la montée en P1. Ou le maintien si nous nous sauvons. Mais notre campagne de transferts n’est pas terminée. Nous cherchons encore du renfort dans le secteur défensif avec un défenseur central et un arrière latéral.