5. Nous devons gagner les trois rencontres et c’est encore possible. Tant qu’il existe un espoir, il faut y croire. Après, je suis réaliste, ce sera hyper compliqué.

Vous vous attendiez à vivre une saison aussi difficile ?

La situation en D3, nos transferts effectués sur le tard, un noyau étriqué, avouons que ce n’est pas une grande surprise. Mon objectif à Bastogne est que le club soit toujours debout, sans problème financier. Nous préférons investir dans les infrastructures, pour les jeunes que dans notre équipe première. Nous avons mis l’éclairage sur trois terrains à Sans-Souci sur fonds propres, c’est une fierté.

Le club vit bien à l’heure actuelle ?

Oui, il y a des équipes de jeunes dans toutes les catégories, avec parfois plusieurs équipes même. En dames, en interprovinciaux U17, cela se passe bien aussi. L’engouement est là. Et si l’image du club est écornée par l’équipe première, tout le reste marche du tonnerre. Les finances sont saines, le club est structuré.

À vous entendre, une descente en P2 ne serait pas une catastrophe ?

Non, si l’équipe ne se maintient pas, c’est qu’elle n’avait pas le niveau. Nous irons en P2 avec ambition. Les cadres restent, j’attends la réponse de Kévin Guillaume, mais je pense qu’il va rester. J’ai transféré pour avoir une équipe de P1 et je peux dire que Bastogne sera plus fort la saison prochaine et plus local encore. Alors oui, un club comme Bastogne doit être en P1, mais il faut aussi reconnaître quand on n’a pas le niveau. Et ce qu’on fait au niveau des jeunes est plus remarquable que d’avoir une équipe en P1 actuellement.

Et quand je vois que les joueurs restent et qu’on arrive à en attirer, je remarque que Bastogne plait encore.

Fini les ambitions de D3 ?

Oui, quand je vois ce que vit un club comme Libramont, cela ne donne pas envie. On est bien en provinciale.