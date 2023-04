Mottet - Vanderweerde, le match au sommet au rallye-sprint de Tenneville

De duel intense pour la victoire, il en a été question notamment dans les divisions 1-2-3 réservées aux pneus conventionnels. D’entrée de jeu, le trio Mottet - Vanderweerde - Lejeune se livre un combat acharné. Le Bertrigeois Laurent Mottet (Peugeot 306) s’adjuge le premier scratch pour deux secondes devant Nicolas Vanderweerde (Citroën DS3) et cinq sur Anthony Lejeune (Opel Astra), qui signera le troisième chrono avant de devoir renoncer sur ennui technique. La bagarre pour la victoire se transforme alors en un duel haletant. Au final et après avoir réussi trois meilleurs temps, Laurent Mottet et son épouse Catherine Hostelard décrochent la victoire pour quatre petites secondes. "Face à une solide concurrence, nous avons bien géré surtout dans la dernière où nous voulions absolument éviter de casser l’auto", se félicitait Laurent Mottet, ravi de sa journée et de l’organisation.