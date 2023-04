L'Aubangeois Damien Mataigne est devenu un poids lourd… de l’ultra

Il a fait beaucoup mieux: 33 h pour un total de 221 km, avec… de la pizza et du boudin sur certains ravitaillements. Et alors qu’il s’était bloqué le dos quatre jours plus tôt. "Ces soucis de dos, c’est récurrent chez moi, précise-t-il. Sur l’épreuve, j’étais dans le dur les 10 premières heures, puis je me suis senti beaucoup mieux la nuit. Au 32e tour, j’en avais ras la casquette. Mes deux enfants et Frédéric Hardenne, l’organisateur, m’ont motivé à repartir pour un 33e."

Dans un mois, c’est sur la Backyard de Spa qu’il s’élancera, avec l’espoir de faire encore mieux. Voilà dix ans pourtant, pas un instant il n’aurait pensé qu’il disputerait de telles épreuves. Ni même peut-être qu’il ferait du running. "Je pesais alors 130 kg, rembobine-t-il. J’ai pris des médicaments pour abaisser le taux. J’ai arrêté l’alcool, les graisses, les féculents, etc. Je n’ai quasi plus mangé que du poulet et des légumes. J’ai perdu 25 kg. Puis en 2016, j’ai disputé une première course, les 15 km du TNT."

En course, il pense au travail

Aujourd’hui, à 42 ans, sa balance n’indique plus que 85 kg (pour 1,80 m). Et il s’est lancé sur de longues distances. Un premier marathon en 2018, la Trans Gran Canaria, en moins de 4 h, 100 km en 2020 et l’an dernier, les 150 km de L’Échappée Belle pour donner quelques exemples.

Cet ancien footballeur, architecte dans le civil, a déjà participé trois fois à la célèbre épreuve du Dernier Homme Debout à Andenne et rêve de prendre part à la très prisée Diagonale des Fous, sur l’île de la Réunion. "Quand je fais d’aussi longues distances, je pense à plein de choses, confie-t-il. Il m’arrive de trouver des solutions pour le travail, pour des chantiers. Je profite aussi de ce qu’il y a autour de moi. Entendre juste les oiseaux chanter, c’est très agréable."

Freiné par une hernie discale il y a six ans, il a été à l’arrêt pendant deux mois – "mon épouse me disait que je lui tapais sur le système, qu’il était temps que je m’y remette" -, mais cela n’a pas altéré son envie chausser les baskets. Sans coach ni véritable plan d’entraînement, il s’exerce cinq fois par semaine, souvent sur ses heures de midi, y ajoute trois séances de renforcement musculaire et s’offre parfois des petits extras sortant de l’ordinaire. "J’ai une fois cumulé les allers-retours pendant 12 h dans un escalier de 220 marches, confie-t-il. Ce sont mes trucs à moi, je prends toujours beaucoup de plaisir."