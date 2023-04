Bastogne - Blegny, premier acte d’un triptyque cycliste ce samedi

Les fans de vélo de la province espèrent toujours que Christian Prudhomme, le boss d’ASO et, par conséquent, du Tour de France, intègre enfin Bastogne comme point de départ ou d’arrivée d’étape de la plus grande course cycliste au monde. Plus que jamais, en effet, la cité du Mardasson affiche toutes les caractéristiques d’un partenaire privilégié pour ASO et son homme lige liégeois du Pesant.