Un ensemble de choses. Le terrain synthétique par exemple. Si on ne s’amuse plus lors des séances, c’est à cause de l’état de ce bout de terrain synthétique. Je suis cassé le lendemain des séances, on joue quasiment sur du béton. Puis, je n’ai pas trouvé d’accord avec le club et le comité. Nous sommes en discussions depuis deux mois et rien n’a changé. Il y a l’aspect financier certes, mais j’attendais un autre discours, une proposition pour le futur par exemple. Mais si le club n’y a pas songé, c’est qu’il a ses raisons.

Vous étiez pourtant déjà T3, non ?

C’était plutôt fictif. Je devais me charger du scouting, mais le coach ne porte pas trop d’attention à l’adversaire, donc mon rôle n’avait pas trop de raison d’exister. J’ai donné quelques séances quand on me le demandait, j’appréciais. Mais je le répète, si le club et le coach n’ont pas évoqué une proposition, il y a des raisons et je respecte ce choix. Je quitte Mormont en très bons termes avec tout le monde.

Avec Philippe Medery aussi ?

Tout à fait, c’est un coach extraordinaire, il n’a rien à faire en D3. Sa vision tactique, sa façon d’accorder du crédit aux cadres qui gèrent les vestiaires, sa manière de discuter de football, il est en maîtrise permanente. Mormont a la chance de l’avoir. J’ai été transparent avec lui depuis deux mois et les premières discussions.

Vous connaissez déjà votre future destination ?

Pas du tout, Mormont était la priorité. Je pensais rester. Je vais rencontrer Hamoir ce week-end, il y aura peut-être une opportunité autre que celle de joueur. Je me destine au coaching donc cela pourrait m’intéresser. Mais j’avais dit que je ne donnerais pas suite tant que tout n’était pas mis au clair avec Mormont. C’est chose faite.

On imagine que vous espérez atteindre le tour final avant de partir ?

Tout à fait, l’équipe mérite d’aller au tour final après ce qu’elle montre cette saison. Les trois points perdus face à Huy (NDLR: car Mormont n’a pas aligné deux U21) ne doivent pas nous perturber. En remportant deux des trois derniers matchs, nous y serons. La rencontre face à Sprimont est capitale pour y arriver. Je suis focalisé à 100% sur ces trois derniers matchs de championnat. J’ai vécu de belles choses à Mormont et y terminer avec un tour final, ce serait parfait.