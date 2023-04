En Nationale 3, Athus est quatrième et le restera en prenant six points sur six. Si les Athusiens ne réalisent pas le carton plein, ils pourraient perdre cette position au profit de Riemst (2 points de moins). Bouillon pointe à quatre longueurs et reste dans la course, mais le calendrier d’Athus et de Riemst est assez abordable.

En Promotion B, Bertrix est assuré du maintien depuis un petit moment déjà. Les Bertrigeois peuvent toujours espérer gagner une ou deux places au classement, mais il faudra réaliser un sans-faute face à Ciney (6e) et Esneux (1er).

En Promotion C, Athena et le Stabulois auront encore une rencontre à disputer. Mais une rencontre qui ne servira à rien puisque les Nordistes, avant-derniers, sont assurés de rester à cette place. Le Stabulois, dernier, compte en effet quatre points de retard sur Athena.

Dames

En Promotion B, Bouillon revit depuis plusieurs semaines. Larguées voici encore deux mois, les Ardennaises sont revenues dans la course au maintien. Si elles occupent toujours la dernière place, les Rouge ne comptent plus qu’un point de retard sur Gembloux et cinq sur Ohey. Bouillon se rend à Beauraing (4e) et reçoit Saint-Louis (5e). Sur papier, Gembloux semble avoir un calendrier légèrement plus simple puisque les Namuroises se déplacent à Jemeppe (8e) avant le derby contre une équipe de Namur (2e) et toujours en lice pour le titre. "Mais vu ce que nous montrons, nous pouvons être confiantes", glisse Stéphanie Renauld.

En Promotion C, il ne reste plus grand-chose à jouer, si ce n’est les places d’honneur. Cinquième, Athena reste sous la menace du Stabulois (3 points de moins) et de La Roche (4 points de moins). La Vierre reste en embuscade mais avec six points de retard, il faudrait un petit miracle. Dernières, les filles d’Athus ne pourront pas rattraper Grivegnée.