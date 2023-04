Le "Plus du sport 2022" pour Arnaud De Lie (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

C’est devant un parterre bien fourni, composé notamment de plusieurs anciens lauréats (Aisling D’Hooghe, Jacques Borlée ou encore Kalilou Fadiga) que le jeune Ardennais, arrivé un peu en retard parce qu’il venait justement de donner un coup de main à son père, s’est exprimé avec la bonhomie qu’on lui connaît. "La ferme, c’est une passion transmise de père en fils et une forme d’évasion pour moi. Elle me permet de ne pas penser qu’au vélo", a notamment déclaré De Lie, félicité aussi par Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la FWB, et par le Conseil d’administration de l’APFJS. Puis, à propos de son surnom: "Le taureau de Lescheret, j’aime bien, parce que ça permet de parler de notre province oubliée et de mon village."

Le Luxembourg en force

Province oubliée, peut-être, mais province très présente cependant, à Namur. En effet, outre Arnaud De Lie, Jacques Borlée (qui a vécu à Champlon), Valérie Glatigny (originaire de Marche), on y croisait aussi le Nadrinois Maxime Monfort et son épouse, Daniel Lapraille et Antoine Masson, tous deux membres du CA de l’APFJS, ou encore Jessica Mayon, conseillère au cabinet de la ministre Glatigny. Et on n’oubliera pas qu’Aisling D’Hooghe est aussi la compagne de Guillaume François, le Champlonnais de l’Union Saint-Gilloise.

