Lalloyer veut quitter Harre-Manhay par la grande porte

En début de saison, avec Walters Menkiawi à la tête de l’équipe, ça jouait au foot, mais on avait 8 points de retard. Quand le club a décidé de se séparer de lui, Ludo (Ludovic Lejeune) est arrivé et il nous a remis au top physiquement. À partir de là, on a enchaîné. Et on a 7 points d’avance aujourd’hui.

Avec ces 7 points d’avance sur Érezée, dès lors qu’il ne reste plus que 3 matchs à jouer, peut-on dire que le titre est dans la poche ?

On pourra dire que ce sera fait quand on aura les 3 points. Nos adversaires ont encore quelque chose à jouer. Ce n’est pas fini, il faut rester vigilants et jouer le coup à fond. D’autant plus qu’un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Alors on va tout faire pour l’emporter.

Comment abordez-vous ce match, en sachant que vous serez un joueur d’Érezée la saison prochaine ?

Ça a toujours été clair, pour moi comme pour le club. Je vais jouer le coup à fond et tout donner pour ce match.

On sait que ce transfert a fait grincer des dents, surtout celles de Joël Roberty (dirigeant d’Harre-Manhay), qui vous a reproché d’avoir posté une photo avec le maillot d’Érezée sur les réseaux sociaux en milieu de saison. Vous en avez discuté avec lui ?

J’ai expliqué les choses à Harre. Je veux partir par la grande porte. Même si j’affronte Érezée, je vais y aller à fond pour essayer de vivre la montée avec le club.

La prochaine saison de Harre, comment la voyez-vous ? En P1, est-ce que le club pourrait déjà viser le haut de tableau ? Le Top 5 ?

Dur à dire, il faut voir les montants et les descendants qui vont façonner cette P1. Et à quoi ressemblera l’équipe de Harre.

Il se dit que le club fait des offres “impossibles à refuser” à certains joueurs. Pour recruter des garçons comme Nicolas Prévot (La Roche) ou Loïc Pirquet (Aywaille), il faut de solides arguments, non ?

Personnellement, je ne suis pas vraiment au courant des transferts. En ce qui concerne les moyens, je pense que Harre a toujours été un club bien géré et qu’il a les moyens de ses ambitions.

Parlons un peu de vous à présent. Prochaine saison à Érezée, de préférence en P1 ou en P2 ?

Forcément, le niveau de la P1 est plus élevé. Pas énormément, mais il y a tout de même un palier. Puis la P1, je l’ai connue pendant 10 ans, et elle implique un certain mode de vie, une certaine hygiène de vie. Je commence à avoir un certain âge (33 ans) et ça a été compliqué en début de saison avec ma blessure, même si je suis bien revenu. J’ai plusieurs projets personnels, j’ai aussi envie de faire des choses avec ma femme, ma famille. Donc la P2, ça peut être pas mal.

Vous êtes l’un des rares joueurs provinciaux à Harre-Manhay. L’ambiance est différente de ce que vous aviez connu par le passé à Champlon, Vaux-Noville ou encore Sart ?

Il reste quelques Luxembourgeois dans le groupe. Il y a pas mal de Liégeois également, mais prenez Julien Rasquin. Il vient d’Aywaille, c’est la porte à côté. En fait, on est vraiment entre Liège et le Luxembourg, mais niveau ambiance, ça reste chouette. On s’amuse bien, il y a toujours moyen de faire des petites soirées sympas, d’aller boire un petit verre… Les troisièmes mi-temps restent sympas.