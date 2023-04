La gymnaste de Léglise Aberdeen O'Driscoll n'a pas raté ses débuts européens

Alignée dans deux rotations, Aberdeen O’Driscoll a pris la 32e place (sur 120) au saut, avec une note de 13,133, et surtout la 15e au sol (12,833) où elle a impressionné en réussissant un double salto arrière groupé et une vrille et demie suivie d’une vrille avant.

Qualifiée pour le Mondial

L’équipe belge, qui se composait aussi de Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest (toutes trois associées à Nina Derwael quand la Belgique s’est classée 8e des Jeux de Tokyo) et Fien Enghels, a ainsi décroché sa qualification pour les prochains Mondiaux, organisés en octobre, à Anvers. Il lui fallait pour cela terminer dans les 13 premiers.

Mission accomplie donc, pour l’équipe et pour la sociétaire du club de Wardin, très contente de sa prestation. "Elle était fort stressée, elle voulait absolument aider l’équipe à se qualifier pour Anvers, confie sa maman Michèle qui est allée l’encourager en Turquie avec son mari. Mais elle est très satisfaite. Au sol comme au saut, elle a réussi à peu près les mêmes scores qu’à Stuttgart (NDLR: lors du DTB Team Challenge, où la Belgique a pris la 2e place derrière les USA) et ses points ont à chaque fois été pris en compte pour le classement général puisque ce sont ceux des trois meilleures par équipe qui étaient comptabilisés. Certes, elle aurait voulu que la Belgique termine dans le top 5, mais pour sa grande première, alors qu’elle vient d’entrer dans la catégorie des seniores, elle n’a certainement pas à rougir. Et elle sait qu’elle a une marge de progression et qu’il lui reste du travail pour améliorer son degré de difficulté. Elle doit passer par là pour obtenir de meilleurs scores encore."

Gageons qu’elle y parviendra dans quelques mois à Anvers, où elle pourra bénéficier de l’appui de nombreux supporters.