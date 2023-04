Montants de P3 vers la P2: Messancy B, le moins bon 2e

Le deuxième de P3A terminera, au mieux, avec 57 points en fin de championnat. Les deuxièmes de P3B et P3D (séries à 14) seront donc promus à coup sûr s’ils atteignent les 58 unités. Habay B en compte 52 (3 matchs à jouer), Heyd 49 (4 matchs).

Dans les séries à 16 (P3C et P3E), le deuxième sera certain de monter s’il atteint les 66 unités. Carlsbourg en compte 55 (6 matches à jouer) et Givry B 58 (5 matches à jouer).