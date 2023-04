Théo Lejeune (Halthier): "On va jouer pour le tour final jusqu’au bout"

Non, pas vraiment. Les deux victoires sont méritées. L’envie était présente. Contre Marloie, la première période était plus équilibrée, mais c’est nous qui dominons la deuxième avec les grosses occasions et on n’a donc pas volé les trois points.

Avec un 17 sur 21, Halthier est remonté à la 5e place. Quel a été le changement après le 5 sur 30 qui avait entaché l’automne et l’hiver ?

Tout d’abord, il y a le changement d’entraîneur. François Dubois connaît bien le groupe et le club. Il sait insuffler de la motivation. Le changement de mentalité a donc suivi et c’est cela qui nous a permis de faire une bonne série.

Le tour final est-il devenu un objectif ?

Au vu de l’évolution de nos résultats, oui ça pourrait l’être. On va essayer de jouer le jeu jusqu’au bout et d’emmagasiner un maximum de points et on verra bien ce que cela donne.

Vous avez déjà planté 14 buts cette saison. Êtes-vous surpris par une telle réussite ?

Si on regarde par rapport à la saison dernière, on pourrait dire que oui. Mais cela ne voulait pas rentrer. La réussite n’est finalement pas une surprise, car c’est surtout psychologique: une fois que la spirale négative a été brisée au début de cette saison, le déclic s’est fait et cela rentre à présent.

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?

J’ai débuté le foot à Vielsalm quand j’avais 5 ans et j’y suis resté quatre ans. Je suis alors parti en U10 à Sprimont, en nationaux, pendant quatre ans aussi. J’ai ensuite pris la direction de Virton pour deux saisons. Cela a été des années compliquées et j’ai eu la chance de rebondir à Oppagne avec Eddy Raskin (cinq ans: une année en provinciale, deux en interprovincial, une en réserve nationale et une année en P3, celle du Covid). Après cela, je suis donc revenu à Halthier, où j’ai vraiment pu évoluer en équipe seniors. C’est un club familial qui m’a accueilli les bras ouverts. J’y ai progressé et pris de la bouteille. Je lui en serai toujours reconnaissant.

Quels sont vos qualités et les éléments que vous devez encore améliorer ?

Ma première qualité, c’est la polyvalence. J’ai déjà évolué en attaque et en défense, notamment cette saison où j’ai joué en milieu défensif, en latéral défensif tant à gauche qu’à droite, sur les flancs ou encore au centre de l’attaque. Je peux aussi profiter de ma vitesse, de la technique et du physique, même si on peut toujours s’améliorer. Je dois encore gérer mes efforts, m’appliquer sur le dernier geste et être encore plus tueur devant le but.

L’an prochain, direction Sart. Plutôt en P1 ou en D3 ?

Ce serait peut-être plus simple pour moi en P1, mais la D3, ce serait bien aussi pour engranger de l’expérience. Je n’ai donc pas vraiment de préférence.