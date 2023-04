Panza et Paul, deux coureurs marchois qui brillent en Argentine

Philippe-Michel Panza, 47e sur 1543, s’est montré le plus rapide, en 46-50 ans (1h28’48’’). Thierry Paul, 54e, a imité le conseiller communal de la majorité marchoise en 51-55 ans (1h29’54’’), laissant 45 participants derrière lui.

Pierre Franchimont a lui bouclé les 21,1 km en 1h44’19’’ (128e).

Un tracé pas si plat et une fatigue à cause du décalage horaire

"Je n’avais plus mis de dossard depuis Sierre-Zinal (NDLR: 31 km et 2200 m de D + ) en août dernier, et c’était seulement mon quatrième en 3 ans, sourit Philippe-Michel Panza. J’ai disputé toutes les courses que je voulais faire. J’ai notamment couru le Spartathlon en Grèce, j’ai disputé deux fois les championnats du monde de 24 heures et j’ai pris part à 34 marathons,….Mais je cours toujours entre 70 et 90 km par semaine.

Figure du running en Famenne, Thierry Paul, 54 ans, avait disparu des radars depuis 2009. "J’ai commencé la course à 36 ans, avec un ami, André Gillard, après avoir arrêté la cigarette, rappelle celui qui vit désormais à Heure (Somme-Leuze) et qui dispose d’un joli palmarès avec de nombreux succès sur le Challenge Famenne-Ardenne ou encore des tops 10 sur le Delhalle. J’ai arrêté en 2009, j’avais fait le tour de la question. J’avais juste participé en relais au marathon de Kampenhout, où le TAF se rendait chaque année. Mais j’ai toujours continué à courir 80 km par semaine. Sans parenthèse, car je n’ai jamais été blessé. Peut-être parce que je ne suis jamais tombé dans l’excès. Je n’ai jamais fait de marathon et n’en ferai jamais."

Après avoir goûté à la victoire, son discours est tout autre concernant le semi. "En Argentine, c’était seulement mon deuxième. Je veux en refaire un pour signer un meilleur temps. À Mendoza, le tracé n’était pas si plat, et il y avait de la fatigue liée au décalage horaire. Je participerai aussi aux Forges de la Forêts d’Anlier, où on se rendra avec le TAF. "