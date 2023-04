Montleban et les Caprasse, une histoire d’amour

Que ça soit sur ou en dehors du terrain, le nom de Caprasse résonne quand on évoque le club de Montleban. Et cette histoire de famille ou plutôt cette histoire d’amour ne date pas d’hier puisque depuis la création du club, on retrouve trace de la famille Caprasse: " Le premier président du FC Montleban était mon grand-père, Léon Caprasse, pendant une quinzaine d’années, explique Vincent Caprasse, l’entraîneur actuel des Verts et Noirs. Mon père Philippe Caprasse fut également président par la suite pendant une dizaine années. Mais ce n’est pas tout. Mes deux oncles, Jean-Paul et Pierre Caprasse ainsi que mon père ont également été joueurs au sein du club. La tradition continue d’être respectée avec mes cousins Stéphane, Laurent, mes frères, Jérôme et François qui étaient également actifs sur le terrain. Et finalement, j’ai pris le relais de mon papa qui lui a été entraîneur de Montleban durant huit saisons dont l’année du titre en P2 en 2010. " Aujourd’hui, on retrouve toujours de nombreux Caprasse actifs dans le club. Vincent comme joueur/entraîneur, le petit frère Jérôme comme T2 et parfois joueur quand il faut dépanner. François, Julien et Alexandre comme joueurs. Et enfin Philippe, toujours présent dans le comité. Mais être entraîneur à Montleban, un avantage ou pas pour un Caprasse. " Je prends cela comme un avantage , précise Vincent. Il n’y a aucune pression depuis que j’ai repris l’équipe. C’est un club de village avec une très bonne ambiance. Le fait de voir sa famille au quotidien est une facilité, nous pouvons discuter football ouvertement lors des réunions de famille. Pour moi, la communication est primordiale à notre niveau, il ne faut pas avoir peur d’expliquer les choses avec pédagogie. La deuxième plus grosse force est d’avoir son frère comme T2, je peux avoir une confiance aveugle en lui, nous avons le même vison du football. " Le club ambitionne de poursuivre le projet au niveau de la formation des jeunes pour en incorporer le plus possible en équipe première dans les années à venir.