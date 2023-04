Maintien: sept équipes engagées, six confrontations directes

Vaux-Noville, qui garde six équipes derrière lui, reste le mieux placé. Mais avec leur 1 sur 21, les Étoilés, qui doivent encore se rendre à Gouvy et à Messancy, semblent plus que jamais dans le doute. Tout l’inverse de Rochois qui sortent d’un 16 sur 18 et qui comptent toujours un match de retard, qu’ils disputeront à Freylange le mercredi 19 avril.

Notons que six confrontations directes sont au menu de trois dernières journées.