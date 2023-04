699 jours après Constance Brackman (contre le Luxembourg en juin 2021), la Marchoise Lisa Lichtfus a reçu sa chance en équipe nationale.

La gardienne de 23 ans attendait ça depuis juin 2016 et son arrivée dans le groupe élargi pour la double confrontation contre l’Estonie en qualifications même si sa première sélection officielle remonte à mars 2017 en Corée du Sud.

La nouvelle, elle l’a apprise dimanche pour se préparer au mieux avec Nicky Evrard et Diede Lemey qui sont, théoriquement, n°1 et n°2.

Auteur d’un match propre, elle a sauvé les meubles en seconde période sur coup franc et sur corner même si elle s’est retournée deux fois.

Lisa, expliquez-nous ces sensations en entrant sur le terrain ?

J’avais déjà vécu ça avec les U19 et U23 mais clairement, ce n’est pas la même chose. À Louvain, c’est différent car j’allais jouer avec l’équipe première de mon pays.

C’était un rêve.

Oui, c’est une situation que j’attendais, dont je rêvais clairement. Dès le moment où j’ai touché à l’équipe nationale, je m’étais mis ça dans la tête. Je voulais être sur le terrain. Maintenant, c’est arrivé.

On se doute que pour vous, tout a changé ces jours-là ?

Oh oui. Aux entraînements, c’était moi qui allais en première avec le groupe. À l’échauffement, c’était donc moi qu’on échauffait et pas l’inverse. Ça a changé du tout au tout.

Après, c’est une étape que j’attendais depuis longtemps. J’ai beaucoup travaillé pour ça. J’étais donc plutôt satisfaite quand on me l’a annoncé.

"Mon avenir dépend de la D1 avec Dijon ou non"

Depuis 2016, l’attente n’a pas été trop longue ?

Évidemment, c’est long sept ans. Mais au final, j’ai beaucoup progressé. Davantage depuis mon départ pour le championnat français. Ça m’a beaucoup apporté. J’ai atteint le stade qui a fait que j’ai pu jouer mardi. Je crois qu’avant, ça aurait été trop tôt.

Ça veut dire que vous grimpez dans la hiérarchie même si ce sont des amicaux et qu’on sait qu’Evrard reste n°1 ?

Diede était apte mais le staff voulait juste me voir jouer. En février, ils m’avaient envoyé en U23 et ils étaient contents. Ils ont voulu me donner ma chance, me faire confiance car ils ont vu que j’avais progressé ces dernières années.

Comment ont-elles réagi ?

Elles étaient très contentes pour moi. Dès l’annonce, elles sont venues me voir pour me féliciter et me dire de prendre du plaisir. C’était très positif.

Que vous manque-t-il pour être numéro 1 ?

Ça passe par de bonnes prestations en club. Si je ne joue pas ou que je ne preste pas en club, je n’aurai pas de minutes supplémentaires chez les Flames.

Tout passe par là. Je dois prendre de l’expérience et gagner en maturité sur le terrain.

À Dijon, je me focalise sur les quatre matchs qui restent pour nous maintenir en D1. Mon avenir dans cette équipe dépend de la D1 ou pas.

On se doute que vous auriez aimé débuter avec une victoire. Sur les deux buts, vous ne pouviez rien faire…

Oui, c’est un sentiment mitigé cette première. Après, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour faire mieux mais on doit encore analyser le match.

Avoir des joueuses d’expérience devant moi comme De Caigny et Cayman était une bonne chose pour moi. Et Janice parle français, ça m’a donc aussi aidé.