Oui, quand même. Le match était à prendre. C’est râlant. Mais c’est le basket. Et cette défaite ne met pas d’ombre sur notre saison. Les play-in et les play-off n’étaient même pas dans nos discussions en début de championnat.

On peut dire que la saison de Neufchâteau est bien réussie ?

Très bien réussie, oui. Même si on avait assuré le maintien à la dernière minute, cela aurait été une réussite, parce que l’objectif est atteint.

Neufchâteau n’a jamais disputé une aussi bonne saison en D2. La division était moins costaude que prévu ou c’est l’équipe qui a été plus forte que prévu ?

Le niveau de l’équipe a été une bonne surprise. Et peut-être que la série était un peu moins costaude aussi. Il y avait des équipes au-dessus du lot (Courtrai, Donza, Royal IV). D’autres, comme Ypres, Waregem, Lommel, Limburg, sûrement aussi Gembo que l’on n’a pas affronté, ont un très bon niveau. Et il y avait trois, quatre équipes un peu moins fortes. Le Spirou n’aurait pas été une équipe du top en D3, selon moi.

C’était un chouette championnat. On a eu des gros matches tous les week-ends. Les deux séries, c’était une bonne idée, le fait de renouveler le championnat et affronter de nouvelles équipes à mi-parcours. Et bien sûr avec un objectif de play-in et de play-off pour beaucoup d’équipes, qui ont été concernées jusqu’au bout.

Et vous avez dû disputer tout le deuxième tour sans Maxence Dekeyser (blessé) et Simon Bizimana (Canada)…

Chapeau à l’équipe. Certains ont vraiment élevé leur niveau de jeu, comme Mathis (Bizimana). Et chacun a eu ses moments, à des matches différents. Les gars du banc ont aussi fait le travail.

À domicile, sur toute la saison, vous ne perdez que trois fois, de très peu (contre Donza 90-92, Royal IV 63-69 et Courtrai 91-96). C’est un autre Neufchâteau au hall des Tanneries ?

Oui. On est plus fort chez nous, ça, c’est clair. Les supporters sont derrière nous et leur appui, cela aide l’équipe. Notre style de basket, c’est beaucoup de contre-attaques, des shoots à trois points, le public se prend vite au jeu. Ce n’est pas facile pour les adversaires de venir jouer à Neufchâteau.

Par contre, en déplacement, vous ne gagnez que deux fois, en dix matches (au Spirou et à Kontich). Il y avait moyen de faire mieux ?

Je compte aussi le match à Merelbeke, parce qu’on l’a joué. En déplacement, c’est plus difficile. C’est une autre mentalité, un autre arbitrage, il faut être fort mentalement. Nous avons une grosse marge de progression à ce niveau-là. Il faut mieux lire le jeu, mieux faire circuler le ballon, prendre les bonnes options. On progresse chaque année depuis que je suis là. On est sur la bonne voie. On l’a vu à Ypres.

Vous étiez dans le groupe le plus difficile au premier tour. Votre avis ?

Je ne sais pas, je ne dirais pas cela. On a perdu trois matches sur quatre en déplacement au deuxième tour. C’est difficile à dire.

La saison prochaine, il n’y aura plus d’effet de surprise. Ce sera plus difficile que cette année ?

Je ne sais pas. Tout le monde sait maintenant comment on joue, c’est vrai, et les adversaires seront peut-être mieux préparés. Mais nous aussi, on va être un peu plus fort. Je l’espère, en tout cas. Les départs d’Alexis (Pierre) et Simon (Hissette) vont compter, bien sûr. Mais Tom Ventat sera très bien pour le groupe. Il a un bon QI basket, de l’énergie. Et Simon et Maxence vont revenir. Ils vont avoir faim. Il faudra peut-être un peu de temps pour tout mettre en place, mais on devrait être bien.