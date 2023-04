Kraus (Petitvoir): "Le travail n’est pas fini"

"Malheureusement pour nous, cette saison, il faut marquer quatre à cinq buts pour gagner un match. Nous ne parvenons pas à défendre de manière structurée et nous prenons ainsi de nombreux buts évitables", précise le cornac des Rouge et Bleu.

Si Jean-Pierre Kraus regrette de ne pas avoir pu aligner deux fois de suite le même onze, il pointe également le manque d’envie de ses ouailles lorsqu’elles affrontent des formations de la partie droite du classement. Il est en effet étonnant qu’une équipe qui a réalisé un 6 sur 6 face à Bras et qui a accroché Tellin, Carlsbourg, Libramont B et Ochamps B, entre autres, ne se mêle pas à la lutte pour les places d’honneur.

Une solide base… offensive

Jean-Pierre Kraus n’a toutefois pas hésité à prolonger l’aventure d’une saison. "Le travail n’est pas fini avec ce noyau. Nous gardons notre puissance offensive. Mike Lodriguez a prolongé et je compte bien tout faire pour persuader Anthony Hanchir et Anthony Michiels de rester. Notre objectif est de consolider le noyau actuel et d’améliorer notre jeu défensif dans chaque secteur du terrain. Mais pour cela, nous devons être unis à 100% dans les bons comme les mauvais moments."

Le T1 se sent très bien dans le club. "J’y entraîne les U13 depuis quelques saisons. L’ambiance y est très bonne et les infrastructures sont plus que correctes, grâce aux bénévoles que je remercie."

C’est d’ailleurs, notamment, en raison d’un tournoi disputé avec les U13 à Montpellier ce week-end que la rencontre face à Libin B a été repoussée d’une semaine. "Les deux équipes comptaient également quelques absents. Je remercie Libin d’avoir accepté."

En attendant, la préparation de la prochaine campagne a déjà bien commencé. "Pierre-Édouard Toussaint et Maximilien Martin arrivent de Saint-Pierre. Albert Laurent sera notre nouveau gardien, j’ai déjà travaillé avec lui. Enfin, Maikel Kraus arrivera de Neuvillers B. Certains éléments pourraient également reprendre la compétition pour apporter une saine concurrence."