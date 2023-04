Julien Gouard risque de croiser le Léo en P2 avec Grandvoir

+ À LIRE | P1: Bastogne – Assenois rejoué ? Réponse dans quinze jours

Contre Longlier, Bastogne n’a pas livré son plus mauvais match de la saison. Le Léo a même fait jeu égal pendant une bonne partie de la rencontre, mais offensivement, les Bastognards ont rarement su amener le danger devant Jeffrey Brault. "Nous savions que ce serait difficile, mais nous avons joué le coup et ce n’était pas un mauvais Bastogne, commente celui qui a joué comme arrière gauche. Mais on a vu la différence entre une équipe du bas de tableau comme nous et une équipe comme Longlier qui joue les premiers rôles. Longlier n’a jamais paniqué. Après, le but annulé est dommage car nous étions bien dans la partie à ce moment-là. Mais bon, Longlier a eu plus d’occasions et leur victoire est logique. C’est juste râlant de prendre ce premier but sur phase arrêtée alors que le coach avait bien insisté là-dessus à la théorie. Il te dit de faire attention et sur le premier corner, tu encaisses. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes."

L’an prochain, Julien Gouard retournera à Grandvoir. "J’ai 33 ans, bientôt 34, j’habite à 500 mètres du terrain, donc c’était le bon moment pour retourner là-bas, sourit Julien Gouard. Si je vais croiser Bastogne en P2 ? J’espère que non, mais cela risque d’arriver. Après, je n’ai que des copains à Bastogne, donc, si le Léo venait à descendre, cela ferait deux chouettes matches à jouer."