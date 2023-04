Foot: Martelange se bat pour sa survie en P2

Sylvain Cotman, comment expliquez-vous cette saison décevante, après l’enthousiasme qui avait suivi votre retour en P2 ?

C’est vrai qu’on espérait mieux. On était champion, il y avait une vraie dynamique dans le groupe. Le comité avait réalisé de bons transferts et fait le pari de garder le groupe qui avait assuré la montée. Il est clair que qualitativement, cela aurait pu être mieux. À notre décharge, la grave blessure de Renaud Coso nous a été fortement préjudiciable. Il tient autant de place sur le terrain que dans le vestiaire.

Malgré la situation instable du club, préparez-vous la saison prochaine ?

C’est compliqué. Nous envisageons les deux scénarios. Notre président Thierry Simon et notre trésorier sont en charge du dossier des transferts. Ils ont pas mal de contacts, mais les intéressés attendent de savoir si notre maintien est confirmé. C’est donc en stand-by. Si on reste en P2, on entamera la prochaine saison avec de l’ambition, si on retombe en P3, ce sera dur de se remotiver, mais on visera une remontée directe. Tous les joueurs sont conscients de la situation, mais il ne faut pas craindre un exode si d’aventure, la saison se terminait mal.

Martelange végète dans le bas du classement, mais serait champion si le titre se jouait en fonction du nombre de supporters présents. Comment expliquez-vous cet engouement ?

Oui, nous comptons plus de 100 fans à chaque rencontre à domicile. Le club a une histoire et un passé footballistique. Il y a toujours eu une certaine ferveur pour le foot dans le village qui est bien connu comme assez festif. Les gens aiment se retrouver pour boire un verre. Comme, nous avons décidé de mettre les entrées gratuites, cela joue aussi. Et nos recettes de la buvette compensent largement cette gratuité. En 2019, le club a failli mettre la clé sous le paillasson et n’a plus aligné d’équipe première. En 2020, un tout nouveau comité a relancé la dynamique. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. On est reparti de zéro, car tous les jeunes étaient partis à Nothomb. Aujourd’hui, outre la P2, nous avons une équipe réserve qui joue le titre, une équipe de vétérans, des équipes U6 et U7. Et nous pouvons compter sur pas mal de bénévoles et sur Thierry Simon comme président. C’est un Martelangeois de cœur qui se dévoue dans la continuité familiale.