Enzo Lalot, passé de Bertrix à Neufchâteau, veut atteindre les interséries

J’ai encadré un stage pour enfants l’été dernier à Neufchâteau. J’ai rencontré des joueurs de l’équipe première comme Maxim Crombez ou Cendric Everaerts. On a vraiment sympathisé. Quand Antoine Caron, le président m’a proposé de rejoindre leur équipe, j’étais vraiment chaud. C’était d’autant plus évident que nous n’avons plus d’équipe vraiment compétitive à ce niveau chez les Baudets.

Qui complètera l’équipe ?

Nous serons cinq, avec Eliott Sold et Adrien Guyot, un joueur qui a évolué à Géronsart et à Ciney. L’équipe a perdu Nathan Helluy qui est parti à Libramont. L’année dernière, elle avait participé aux interséries. Le but est de faire aussi bien cette année.

Quel bilan tirez-vous de votre dernière saison ?

C’était ma première saison avec un classement négatif. Disons que le bilan est mitigé. J’ai fait quelques bons tournois et de bons interclubs, mais mon jeu était déséquilibré. Mon jeu offensif, avec mon très bon coup droit, avec un gros lift, ne suffisait pas pour passer un cap, vu que mon revers à deux mains ne fonctionnait pas. En juillet, j’ai décidé de passer à un revers à une main. J’ai travaillé avec mes entraîneurs, Quentin Villé et Jean-François Reumont pour effectuer un changement qui n’est jamais évident. J’ai dû aussi faire une pause pour soigner une épicondylite. Mais aujourd’hui, je ne regrette rien, je sens que je joue de mieux en mieux. Cet été, je vais profiter de ma dernière année en secondaire pour faire un maximum de tournois. Mon père est toujours prêt à m’accompagner. En septembre, j’entamerai des études en sciences politiques à Louvain. Ce sera alors plus compliqué.

Il y a quelques années, dans les catégories de jeunes, vous étiez considéré comme un spécialiste de l’amortie. Est-ce encore vrai aujourd’hui ?

Mon entraîneur de l’époque, Yvan Dieudonné, basait tout son tennis sur ce coup qu’il pratiquait à la perfection. C’est lui qui m’a fait travailler ce coup. Je garde beaucoup de plaisir à le réaliser, mais il faut reconnaître que, plus on grimpe dans les classements, plus c’est compliqué de ne faire que cela. J’en fais toujours, mais avec plus de parcimonie. Il faut qu’elles soient parfaites pour gagner le point.

Vous voilà chestrolais. Est-ce que votre cœur est un peu resté dans votre club formateur ?

Oui, tout à fait. Je tiens la table pendant les tournois et j’y donne quelques stages. Ce sont des choses que j’apprécie. En plus, mes entraînements restent basés sur les terrains bertrigeois. Ce n’est plus dans le cadre de l’école de tennis de Rémy Gaussin. Ce sont mes entraîneurs qui se déplacent.