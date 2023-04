Cyclisme: Grammont et Cipressa à jamais dans les souvenirs d’Arnaud De Lie

Un bilan positif. Déjà, parce que j’ai pu me plonger dans l’ambiance de ces deux courses. Même si j’en suis reparti avec un goût de trop peu. À San Remo parce que j’ai été malade les jours précédents. À Roubaix parce que des incidents mécaniques se produisent à des moments stratégiques, à l’entame de la Trouée d’Arenberg surtout, mais aussi dans le final, avec cette crevaison qui m’empêche sans doute d’intégrer le top 15.

Pas de victoire certes depuis Bessèges début février, mais de fameux résultats tout de même en WorldTour ?

Un top 5 à Paris-Nice ; une 6e place dans la classique À Travers la Flandre, mais surtout la 2e au Nieuwsblad. Ce qui signifiait mon premier podium sur une épreuve WorldTour. Je pense que ce n’est pas mal du tout, même si c’est ma meilleure place qui me laisse le plus de regrets. J’ai chuté, je suis revenu, j’ai fait le ménage dans le Mur de Grammont, mais on échoue à 20 secondes de Van Baarle pour la gagne. Je reste persuadé qu’il y avait moyen de boucher le trou, mais la présence de Laporte dans notre quatuor (NDLR: Mohoric et Wellens accompagnaient Arnaud) nous a condamnés.

Ces images où l’on vous voit exploser le peloton à Grammont ont marqué tous les spécialistes…

C’était la confirmation que j’ai beaucoup progressé en un an. Je me sens beaucoup plus fort physiquement. Dimanche, à Paris-Roubaix, j’avais aussi des jambes de feu. Mais ce qui me réjouit aussi, c’est la manière dont j’arrive maintenant à me placer. Je n’ai pas été piégé une seule fois.

Cette année 2023 est celle de tous les records. On n’a jamais été aussi rapide sur les trois Monuments…

Parce qu’à chaque fois, le peloton a bénéficié d’un vent favorable. De plus, à Paris-Roubaix, il a fallu près de 100 km pour qu’une échappée se dessine. Les deux premières heures de course se sont disputées à un rythme effréné. Peter Sagan s’est d’ailleurs fendu d’une colère parce qu’il n’y a pas eu de pause pipi.

Dans les prochaines années, vous vous voyez briller davantage à San Remo ou à Roubaix ?

Les deux me plaisent (rire). Paris-Roubaix sans doute parce que cette classique fait la part belle à la résistance. Là, il faut être au maximum pendant quatre heures. San Remo, c’est plus long, mais la course se joue sur deux bosses, une de dix minutes, une autre de cinq minutes et demie.

Mais pour réussir à Roubaix, il faut d’abord que la sorcière ne vienne pas tout court-circuiter ?

C’est vrai. Dimanche, je n’ai jamais été dans le dur, mais j’avais toujours l’impression d’être à contretemps. Je pense m’être retrouvé tout seul pendant 100 km. Une crevaison au mauvais moment suffit pour perdre deux minutes. Notamment à cause des voitures. Et pas seulement parce qu’il faut patienter pour être dépanné ; il faut surtout faire preuve d’une très grande prudence pour les dépasser sur les portions pavées.

Si vous deviez retenir un seul moment de cette période, lequel choisiriez-vous ?

Sans hésiter, l’arrivée sur les premières rampes de la Cipressa. Ce sont des moments inoubliables, à l’instar de ceux vécus sur le Mur de Grammont. Comme je vous l’ai dit, je n’étais pas au top pour aborder Milan – San Remo, mais quand je me suis vu emmener tout le peloton sur cette ascension mythique, je dois avouer que j’ai tout de même ressenti pas mal de sensations.

Durant ces dernières semaines, vous avez également retrouvé l’élite des sprinters mondiaux. Quel est celui qui vous paraît le plus redoutable ?

Au vu des résultats, je pense que Jasper Philipsen est à placer en premier lieu. Mais un sprint se joue toujours sur un détail… Il suffit d’un rien pour inverser la tendance. Ce n’est pas un secret. Dans le monde des sprinters, la concurrence a rarement été aussi forte. On sent les gars en confiance, mais aussi à 100% de leur condition.

La Flèche Brabançonne amorce un virage dans le calendrier. Elle fait souvent le bonheur des puncheurs et a donc tout pour vous plaire ?

Il faudra voir comment les jambes répondent après les efforts déployés à Paris-Roubaix. Les bosses n’exigent pas des efforts supérieurs à la minute ou la minute et demie, mais il faut pouvoir les répéter. De toute manière, quelle que soit la course, à mes yeux, elle constitue toujours un objectif à la fois pour moi et pour l’équipe.