Arnaud Burton (Sart): "Longlier fait vraiment peur"

"Mais par respect pour les clubs concernés, nous allons nous décider cette semaine", précise Arnaud. Ils n’attendront donc pas de savoir si Sart grimpera, ou non, en D3 pour prendre leur décision. "Nous ne pouvons pas faire attendre tout le monde indéfiniment, dit-il. Pourquoi on partirait après une telle saison ? Cela fait deux ans qu’on a des contacts intéressants et qu’on se demande s’il n’est pas temps de relever un nouveau challenge. Ce serait dommage de quitter Sart sur un titre ? Oui et non. Il vaut mieux quitter un club sur une bonne note que s’en aller par la petite porte quand tout va mal."

La perte des frères Burton, tous deux dans le Top 15 du classement des cotations en P1, constituerait évidemment un énorme coup dur pour le club nordiste. Lequel doit, déjà, se remettre de la défaite essuyée à La Roche, samedi soir. "C’est vrai que le classement a bien changé, depuis vendredi. En moins de 48 heures, notre avance est passée de huit à deux unités, constate le solide joueur de Sart. Cela nous remet un petit coup de pression. Du stress ? Non, quand même pas. Je ne vais pas dire qu’on prend cette course au titre à la rigolade, mais nous n’oublions pas, non plus, que tout le monde considérait Sart comme un oiseau pour le chat avant le coup d’envoi du championnat. Samedi, nous étions déçus, pas abattus. Ce La Roche-là, avec sa défense en béton, est très costaud. Pour franchir cette défense à cinq, pilotée par Prévot et Van Geen, il faut se lever tôt. Nous ne sommes pas les premiers à nous casser les dents contre cette équipe et les Rochois sont connus pour leur capacité à jouer avec les tripes quand il le faut. Ils ne sont pas en P1 depuis plus de dix ans pour rien."

Longlier – Oppagne lors de l’avant-dernière journée, Sart – Longlier pour conclure le championnat: les trois candidats au titre auront l’occasion de s’expliquer. "Je pense que nous restons légèrement favoris, avance Arnaud Burton. Mais Longlier, qui n’a plus encaissé depuis huit matchs, fait vraiment peur. Quand tu gardes le zéro, il suffit d’en planter un pour gagner le match. Quant à Oppagne, il a connu quelques couacs ici et là, mais à trois matchs de la fin du championnat, il est toujours dans le coup."

L’atout des Sartois dans cette course à trois ? Leur attaque. Ils ont concédé deux fois plus de buts que Longlier (32-15 pour être précis), mais ils en ont planté douze de plus. "C’est ce qui explique, aussi, la différence entre le Sart qui jouait le maintien l’an passé et celui qui joue le titre cette saison, glisse Arnaud Burton. Muse (Murtezi) et Dorian (Beaujean) approchent tous les deux la barre des quinze buts. Avoir un mec capable de la pousser au fond, ça peut transformer le visage de toute une équipe et sa place au classement."