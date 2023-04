3A: cinq équipes pour une deuxième place d'honneur

Quatre unités entre le deuxième et le sixième

Seulement quatre points séparent Halanzy, sixième, de Messancy B deuxième, à quatre rencontres de la clôture du championnat. Les deux formations se rencontreront lors du dernier match qui, si les verdicts ne sont pas tombés, pourrait valoir le détour. Les Messancéens ont un calendrier abordable avec Signeulx, Saint-Mard B et Aubange B avant les Miniers. Ils marquent facilement (95 buts et 2e meilleure attaque) et le danger vient de partout. 26 joueurs différents ont trouvé le chemin des filets. De plus, ils bénéficient de renforts de leur équipe A. Cependant, ils sont moins bons défensivement puisqu’ils ne possèdent que la cinquième meilleure défense (34 buts) et n’ont gardé le zéro qu’à quatre reprises.

Calendrier dantesque pour Halanzy

Les Verts d’Autelbas, troisièmes, possèdent, eux, la deuxième défense la moins perméable, à égalité avec le leader, mais peinent à marquer avec seulement la septième meilleure attaque. La production offensive des gars de Thierry Claude est fortement dépendante du duo Magnette-Muric qui a inscrit 35 des 60 buts de son équipe. Les Barnichois, qui comptent un point de retard sur Messancy, ont un calendrier compliqué. Ils doivent encore affronter Toernich et Waltzing, un concurrent direct.

Le programme est plus abordable pour Sainte-Marie qui, en dehors de Halanzy, affrontera trois équipes de la colonne de droite. Les hommes de Fabrice Bergmann manquent de constance depuis l’automne. Ils n’ont plus réussi à enchaîner deux succès de rang depuis le mois de novembre. Cependant, ils peuvent toujours s’appuyer sur la meilleure défense. Ils accusent deux points de retard sur les Zèbres. Un point plus loin, on retrouve Waltzing. Les Oranges doivent encore affronter quatre équipes du top 10 dont Autelbas. À égalité de point avec les joueurs de Toufik Ifkar, il y a Halanzy. Les Miniers doivent encore affronter les trois premiers avant la fin du championnat.

Pour du beurre ?

Seuls les quatre meilleurs deuxièmes des cinq séries de P3 accéderont à l’échelon supérieur. La 3A est pour l’instant en cinquième position (voir ci-contre), ce qui veut dire que si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, seul Toernich rejoindrait l’échelon supérieur.