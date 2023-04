"On est vraiment content de l’engouement. Il y avait un peu moins de monde que l’année dernière (autour de 800 personnes au lieu de 1000), mais c’est une très bonne édition, se réjouit Mathieu Fivet, du comité organisateur. Il faut mettre en avant le match des rookies, qui était d’une très grande qualité, avec beaucoup d’engagement et d’intensité de la part des gamins. On voyait qu’ils étaient heureux d’être là. On se demande si l’année prochaine, on ne repartira pas avec un match de rookies, plutôt que les “old stars” (NDLR: normalement, c’est en alternance) , ou un mélange des deux. On verra. Et en parlant de l’année prochaine, vu que ce sera le 30e anniversaire, on va mettre les bouchées doubles et on proposera des nouveautés. Ce sera toujours le dimanche de Pâques. Tout le monde peut déjà bloquer la date."

Le match des messieurs a été marqué par une première: il a fallu une prolongation (de deux minutes) pour départager les deux équipes. Un match qui s’est joué en mode All Star Game, un peu trop relax, sans réelle intensité, pendant 38 minutes. Avec une mascotte un peu trop joueuse… sur le terrain. Et puis il y a eu un déclic, à deux minutes de la fin, alors que le marquoir affichait 100-103 après une bombe signée Geubel. L’équipe de Deneve, Sturam et Cie s’est mise à jouer pour de bon, pour aller chercher la victoire. Défense, agressivité, temps morts des coaches. On a bien aimé. Et on en redemandera. Ceux qui ne vont pas voir Neufchâteau, les équipes de régionale ou du top de la P1 durant la saison, ont vu le meilleur du basket luxembourgeois durant ce dénouement.

Finalement, Sturam a arraché la prolongation sur un missile improbable (109-109), après un show de Deneve, élu meilleur joueur du match, avec 39 points à son actif. "On voulait gagner, rigole Nicolas Sturam. Et ainsi dire à Geubel, Bizimana et Hawley (NDLR: leurs équipiers à Neufchâteau) , qu’on est les meilleurs Chestrolais. C’est le jeu. "

Lamy, puissance 4

Vladimir Vukovic a apprécié cette fin de match. "J’ai l’esprit de compétition et je voulais jouer, dit-il. Je l’ai dit au coach. Mais il m’a laissé sur le banc. C’est pour cela qu’on perd… Je blague, évidemment." Le pivot arlonais participait à son premier All Star Game: "C’est une manifestation très sympa, très amicale. C’est le fun avant tout, la joie du jeu. J’ai vraiment bien aimé le temps que j’ai passé sur le terrain. J’ai joué sur mon physique et je me suis plutôt bien débrouillé. Et vous avez vu mon tir à trois points ?" Nul doute qu’il a marqué quelques esprits, chez ceux qui ne le connaissaient pas.

Au concours de tirs à trois points, c’est le Chestrolais Pierre Geubel, battu en finale l’an dernier, qui a cette fois triomphé. Notons que le jeune Mathieu Diderich (Athus), MVP du match des rookies, après avoir enfilé sept bombes, a eu le privilège de pouvoir participer au concours.

Aux dunks, le roi s’appelle toujours Simon Lamy. Le Rullot, futur Chestrolais, a remporté le concours pour la quatrième fois. Grâce notamment à un dunk arrière après avoir sauté au-dessus de Mathieu Fivet (1,87 m), qui avait tout de même quelque peu abaissé sa tête. Un dunk pour lequel il a reçu le maximum de points de la part du jury (5 fois 10/10).