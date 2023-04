Monfort, 1er ex aequo aux Idylles, succès aussi de Wenkin et Brédo

Ils ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main, au terme de leur chevauchée de 36 km (3 h 38). La photo finish, le tapis électronique en l’occurrence, a cependant désigné Géromboux comme vainqueur. L’histoire s’est répétée avec Renaud Anselme sur la distance reine, 52 km. Mais c’est la 2e place que le Lochnot a partagée avec Van Nieuwenhove (5 h 45). Le classement électronique l’a classé officiellement 3e. Sur 52 km toujours, Louise Wenkin, 20e sur 180 au scratch, a triomphé en dames, avec plus de 2 minutes d’avance sur Ann Andries. Sylvain Strape et Thomas Deschoenmakers ont fini 15e et 16e (sur 180). Florentin Gooris était aussi inscrit sur 52 km, mais, malade, il a déclaré forfait. L’orienteur salmien Jérémy Brédo s’est lui montré le plus rapide sur 11 km. Epinglons encore, sur 25 km, la 4e place de Renaud Lequeux et la 7e de Thilbaut Bastin. Et sur 11 km, la 4e place de Constant Lemaire.