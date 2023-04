Le Borquin Sylvain Marchal n’est pas du genre à squatter le grand rectangle

En prenant six points lors du week-end de Pâques, Saint-Hubert a réalisé la bonne opération dans l’optique du tour final. Les Borquins prennent huit points d’avance sur le sixième, qui compte un match de moins, et peuvent aborder les trois derniers matches (Grandvoir, Les Bulles, Libin) avec sérénité. Et pour prendre les six points, Saint-Hubert a pu compter sur son buteur maison, Sylvain Marchal, auteur d’un but lors des deux rencontres. "Nous sommes prêts à attaquer le sprint final, commente Sylvain Marchal. Nous avons eu deux matches avec pas mal de duels, mais je pense que nos six points ne sont pas immérités. Nous tentons de mettre des choses en place et cela porte ses fruits. Mes deux buts ? Cela fait plaisir, mais cela me fait plus plaisir de voir l’équipe gagner."