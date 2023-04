Tucci va bene !

Damien Tucci ou l’art de noyer le poisson. L’entraîneur de Longlier samedi: "Même si Sart venait à perdre ce week-end et que nous enchaînions des succès samedi et lundi, cette équipe sera championne." Et hier, alors que sa formation venait de rappliquer à trois points du leader défait par La Roche: "Et comment qu’on y croit ! D’ailleurs, j’y ai toujours cru." Longlier à trois longueurs, Oppagne virtuellement à deux (en attendant le verdict officiel de cet invraisemblable match contre Freylange): si les cartes ne sont pas totalement redistribuées à la sortie de ce week-end pascal si souvent déterminant dans la course au titre, ou au maintien, elles placent le leader dans l’inconfortable position du chassé. Et lui imposent une pression d’autant plus élevée qu’il devra affronter Arlon, Ethe et… Longlier pour boucler son parcours. Les hommes de Tucci, qui ont pris 22 points et inscrit 19 buts sur leurs huit derniers matches, n’en ont plus concédé un seul depuis le 5 février (signé Arend). Et ils vont encore affronter les deux autres candidats au sacre. Doivent-ils être désormais considérés comme les favoris ? On n’ira pas si vite en besogne, les impressions ont déjà tellement changé depuis le début de la saison. En bas de tableau aussi, d’ailleurs. Il suffit de songer à ces Rochois et à leur phénoménal revirement (16/18) qui les conduit aux portes du maintien. Lesquelles, en revanche, se referment peu à peu devant Bastogne, Assenois, Freylange et Houffaloise, quatre équipes déplorant régulièrement des problèmes d’effectif et/ou des ressources mentales insuffisantes. Le sprint final, avec plusieurs confrontations directes au menu, vaudra là aussi le détour. En attendant, un premier verdict est tombé: Ethe s’est qualifié pour le tour final et en a, du même coup, éloigné des Arlonais désormais contraints au sans-faute s’ils veulent décrocher l’un des précieux sésames. Et samedi, ils se déplacent à Sart…