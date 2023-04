Simon Lamy, puissance 4

Comme d’habitude, la salle de Rulles a fait le plein, ce dimanche, à l’occasion du All Star Game luxembourgeois (29e édition). Une ambiance de fête qui a duré jusque bien tard dans la nuit. On notera la 4e victoire du Rullot Simon Lamy au concours de dunks.. Aux tirs à trois points, c’est le Chestrolais Pierre Geubel, finaliste l’an dernier, qui a décroché la palme. Et Clémence Laffalize en dames.