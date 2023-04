Désistements ? Départs anticipés dans un club dont on connaît les gros soucis actuels ? Non, selon l’entraîneur Éric Picart, dont l’effectif est, on le sait, particulièrement réduit, c’est la conséquence de blessures ou d’absences en raison du travail. C’est ainsi que Mendes, Braconnier, Verger, Hentcho, T. Dechamps et Deom n’ont pas fait le déplacement tandis que Kevin Huberty, blessé, officie comme soigneur.

On notera tout de même que les trois premiers sont sous la menace d’une suspension et il est permis de se demander si Freylange n’a pas volontairement sacrifié cette rencontre dans la perspective de deux affrontements bien plus importants avec des concurrents directs, Chaumont et Vaux-Noville.

On rappellera que les Freylangeois avaient déjà entamé un match à dix récemment, quand Éric Picart avait inscrit N’Diaye comme titulaire mais l’avait prié de s’asseoir sur le banc en première période parce que son avant-centre, diminué, ne pouvait tenir tout un match.

Le même N’Diaye figure parmi les titulaires ce lundi, mais n’est pas non plus certain de pouvoir tenir toute la rencontre. De plus, l’un des deux portiers, Julien Jacquet, officie comme joueur de champ tandis que le trésorier Romain Dechamps est le huitième homme sur le terrain.

Et pour couronner le tout, les Freylangeois portent des maillots sans numéro. Vous avez dit "descente aux enfers" ?