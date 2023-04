"Rageant de rater le match de l’année"

Si ce grand passionné de motocross tient encore la route sans problème en D3, ce n’est pas un hasard. À l’instar de son capitaine Robinet, Nicolas Grandjean fait partie de ces vieux briscards qui savent préparer un match sérieusement. "Lorsque j’ai quitté la nationale pour la P1, je me suis un peu laissé aller, avoue-t-il. Mais je me suis repris en main dès l’instant où nous sommes montés dans l’ascenseur pour la D3. J’ai perdu 6 kg l’été dernier. Rabi (Julien Robinet) en a perdu 7. Nous avions déjà connu ce niveau, donc nous mesurions les efforts qu’il fallait fournir pour être au niveau. Je fais un peu plus attention à ce que je mange, je prends le temps de faire le petit décrassage demandé par le coach au lendemain des matchs…" Il n’y a pas de secret: pour rester performant en D3 à 37 balais, il faut entretenir sa mécanique. "J’ai aussi la chance d’être épargné par les blessures, glisse-t-il. L’an passé, je suis resté longtemps sur le flanc à cause d’une rupture du quadriceps."

Vendredi soir, en tenant Habay en échec comme à l’aller, les Libramontois se sont refait un semblant de moral. "Je pense que le score est logique, avance Nicolas Grandjean. Cette fois, nous n’avons pas flanché mentalement. Quand on est présent dans les duels, quand on est solidaire, on peut déjà ennuyer pas mal de monde. C’était le jour et la nuit par rapport aux matchs précédents même si, à Raeren, il n’y avait rien à faire. Nous aurions pu jouer dix fois contre cette équipe, nous aurions perdu les dix fois. C’est l’équipe qui m’a le plus impressionné cette saison. Même lorsque je jouais à Givry en D2, je n’ai pas le souvenir d’avoir affronté une équipe aussi bien rodée."

Malheureusement pour les Mauves, ils devront se passer de leur arrière latéral, samedi soir, pour le match capital face à Herstal. Exclu contre Mormont, il est suspendu. "C’est rageant de rater le match le plus important de la saison, dit-il. D’autant plus que le capitaine de Herstal, qui avait pris deux matchs comme moi, a été blanchi. Moi, ma punition a été réduite à une rencontre, mais elle tombe vraiment mal."

Nicolas Grandjean sera, évidemment, le premier supporteur des siens samedi soir. "La P1, c’est sympa, mais je préfère quand même jouer en D3", dit-il. Pour y rester, il faudra impérativement gagner contre les Liégeois.