Les Gaulois ne sont pas mis en difficulté dans cette partie, mais ne mènent que 0-1 à la pause. Rabhioui réduit le score pour les joueurs locaux à 1-2. Grâce à Antoine Borrey, auteur d’un doublé et un assist, Oppagne maîtrise son sujet. Querelle et Ninane ponctuent la bonne soirée des Bleus (1-4).

Journée du lundi

Harre-Manhay B 1 – Champlon 0

Après six matchs sans victoire, les Manhaydois empochent un court succès. Menkiawi inscrit le seul but du match dans les dix premières minutes (1-0). Champlon domine la partie, mais ne se crée que très peu d’occasions. Les Rossoneri donnent tout dans le second acte, mais n’accrochent pas le cadre.

Nassogne B 2 – Oppagne B 3

Oppagne réussit un 6/6 à Pâques et revient à un point de Rendeux, cinquième. Les deux équipes mènent durant une première période disputée. Les formations rentrent finalement dos à dos aux vestiaires (2-2). En seconde période, sans être transcendants, les Gaulois finissent pas passer devant au marquoir (2-3). Les Nassognards se créent plusieurs opportunités en fin de partie, mais ne parviennent pas à égaliser. Les buteurs locaux se nomment Demine et Pereira. Gilson (2) et Ninane ont marqué pour les visiteurs.