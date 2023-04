Moris se rapproche de la première place, Castagne de la descente

Castagne et les foxes s’enfoncent Battu dans un match à six points contre Bournemouth, Leicester, qui s’est séparé de son manager Brendan Rodgers, occupe, à huit journées du terme, l’avant-dernière place en Premier League, à deux points d’Everton, premier non-descendant. Titulaire, Tim Castagne n’a pas été loin de marquer dans cette partie, son tir croisé des 20 m passait à 1 m du poteau. Les Foxes affronteront Manchester City samedi.

Moris en verve S’il n’a plus réussi de clean-sheet en championnat depuis le 5 février, Anthony Moris n’en garde pas moins la forme. Face à Gand, il a réussi quelques beaux arrêts et n’a été battu que sur un penalty assez sévère, accordé alors qu’il venait d’effectuer deux superbes parades. Guillaume François, lui, est resté sur le banc. Au classement, l’Union n’est plus qu’à deux points de Genk, le leader.

Emond toujours sur le banc Bis repetita pour Renaud Emond qui est à nouveau resté sur le banc du Standard, vainqueur de Genk.

Les bons ballons de Siquet Battu de justesse à l’Antwerp, sur un penalty pour le moins contestable, le CS Bruges voit ses chances de top 8 s’éloigner très sérieusement. Hugo Siquet, lui, s’est encore distingué sur son flanc droit. Le Famennois, par la qualité de ses centres et de ses passes, a initié plusieurs actions dangereuses, dont celle qui a permis aux Brugeois d’ouvrir le score.

Henen et Cachbach titulaires Blessé quelques semaines, réserviste le week-end précédent, David Henen a retrouvé un poste de titulaire pour le déplacement de Courtrai à Eupen (toujours privé de Déom). Le Florenvillois a fait preuve d’une belle activité sur le flanc droit durant 77 minutes. Il a même échoué d’un rien sur un appel en profondeur, ne pouvant éviter la bonne sortie du portier adverse.

Mathieu Cachbach a lui aussi entamé la rencontre qui, vendredi, a entériné la relégation de Seraing, battu 2-0 à Bruges. Il a joué 85 minutes plutôt correctes. Valentin Guillaume est entré en fin de partie, Timothy Martin est resté sur le banc.