Jeunechamps, T1 de Virton: "Il va falloir combien d’arbitres ?"

Le son de cloche était le même chez l’entraîneur virtonais José Jeunechamps: "Il y a quatre arbitres et ils ne voient rien. Il va en falloir combien ? Avec le VAR, ce ne serait pas passé. Et pourquoi il n’y a pas le VAR ? Parce que ça coûte trop cher, paraît-il. Alors qu’on demande un million d’euros d’inscription aux équipes U23… Je l’ai revue dix fois cette action, on bascule complètement Dudouit. Et en plus, à l’arrivée, on n’a pas de chance avec cet auto-goal. Dans l’ensemble, le ballon a un peu plus roulé pour nous une semaine plus tôt. Ici, on a les occasions pour gagner, Lommel aussi, c’est tombé du mauvais côté. Dans le contenu, c’était très différent de l’aller. Avec beaucoup de jeu long, de verticalité et une équipe de Lommel qui s’est adaptée à notre jeu. Je n’ai pas vu beaucoup de matches de Lommel cette saison où ils “ verticalisaient ” autant. En première période, on a eu peu de possibilités, mais le problème venait de la ligne médiane où nous étions en grande difficulté sur les deuxièmes ballons. On a perdu trop de duels dans ce secteur. Il faudra analyser au mieux cette rencontre car face à Dender, on risque d’avoir le même type de match."

Du tourisme aux grottes de Han

Le T1 virtonais n’était pas abattu pour autant. "On perd, mais on n’a pas été à la ramasse, enchaîne-t-il. Il y a trois ou quatre mois, un match pareil, on le perd 0-3 ou 0-4. On doit être plus tueur dans le rectangle pour émerger dans ce type de rencontre. On espérait au moins 4 points sur 6 contre Lommel, on n’en a que trois, mais ce n’est pas dramatique pour autant. On ne va pas les gagner tous, d’autant que nos adversaires nous prennent très au sérieux désormais. À un moment, ils venaient, s’arrêtaient aux grottes de Han pour un peu de tourisme, gagnaient leur petit match, ne faisaient même pas la fête parce que c’était normal puis rentraient chez eux. N’oubliez pas qu’on comptait huit points de retard à un moment."

Koziello: "Je me sens prêt"

Vincent Koziello est entré pour le dernier quart d’heure de ce match et il y a directement amené une note technique. L’ex-Niçois, qui manquait de fond et de rythme voilà un mois encore, se sent mieux désormais. "Et prêt à débuter un match, assure-t-il. On en a parlé avec le staff. Cela m’a fait du bien ce travail supplémentaire des dernières semaines. En attendant, c’est dommage de perdre cette partie sur une erreur d’appréciation de l’arbitre. Un point aurait été mérité. Il faut garder le positif à l’esprit: une bonne organisation, de la combativité et le fait que nous avons su nous montrer dangereux contre le leader des play-down."