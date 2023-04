Huit Freylangeois sur la feuille !

C’est presque dans l’indifférence générale qu’est lancé le match. À huit, Freylange se contente évidemment de défendre, ne pouvant s’appuyer sur aucun attaquant. Onze minutes, c’est le temps que tiendra l’arrière-garde visiteuse avant d’encaisser son premier but. Le second tombera moins de dix minutes après. Le score aurait pu être bien plus lourd si les Coalisés avaient montré un peu plus de détermination et si le jeune Luka Lapraille n’avait multiplié les sauvetages. Mais peut-on en vouloir aux hommes de Valère Lamy d’avoir manqué de conviction dans ces circonstances ?

Erreur d’arbitrage ?

Le match se traîne jusqu’à la 40’. À l’approche de la pause, Duracak sort sur blessure et l’arbitre Frédéric Lejeune décide de stopper définitivement la partie alors que Freylange évolue à sept. Or le règlement stipule qu’un match doit être arrêté quand l’une des deux équipes est réduite à six. "C’est exact, reconnaît Frédéric Lejeune. J’ai stoppé la partie quand N’Diaye m’a dit qu’il était blessé et qu’il m’a demandé d’y mettre un terme." Le seul hic, c’est que N’Diaye était encore à ce moment sur la pelouse.

Cela étant, cette mascarade n’était pas du tout du goût des Oppagnois et de leurs supporteurs. On se demande aussi ce que vont en penser les Sartois et les Longolards…

OPPAGNE: Mazzara ; R. Bonjean, Jé. Jadot, Wansart ; Dropsy (22’, Paquet), Polis, M. Bonjean, Cornélis, Guillaume ; Jo. Jadot (13’, Vassart), Borrey.

FREYLANGE: Lapraille ; Gengler, R. Dechamps, Duracak, Zervakis ; J. Jacquet, Paquet, N’Diaye.

Arbitre: F. Lejeune.

Assistance: 100.

Buts: Dropsy (11’ et 20’, 2-0).