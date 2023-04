Les leaders se méfiaient de ce match, mais l’ont finalement géré sans souci. Leurs adversaires directs ont cependant pris des points et le titre est donc postposé. Il faudra une demi-heure pour voir Lalloyer trouver la faille dans la défense des Rouges (1-0). Diouf jaillit pour doubler la mise peu avant l’heure (2-0). Et Lalloyer confirme cinq minutes plus tard (3-0). Le match est plié. Habotte tape sur le clou puis Rasquin participe au festival offensif dans les derniers instants (5-0). Harre-Manhay sera sacré dimanche s’il s’impose à… Érezée, son poursuivant immédiat, ou s’il prend un point tandis que Nassogne ne gagne pas contre Melreux-Hotton.

Nassogne 2 – Gouvy B 0

"Le match a été partagé avec une bataille d’entrejeu, analyse le coach local Olivier Dambly. Nous avons pu compter sur un Ninane inspiré pour sortir des arrêts précieux." Le gardien local sort un arrêt sur sa ligne dans les premières minutes sur un essai de Paquay. Nassogne est plus réaliste. Un centre de W. Philippe trouve la tête de Gérard (1-0). Peu après, W. Philippe profite d’une hésitation dans la défense pour le 2-0. Ninane devra encore sortir le grand jeu au second acte pour éviter que Gouvy prenne confiance.

Aye 0 – Érezée 1

Pour maintenir un brin de suspense dans la course aux lauriers, les Canaris n’ont pas eu la vie facile lors de leur déplacement chez les Godîs. Ils entament bien la partie et trouvent l’ouverture dès la 2’, grâce à un effort personnel de Delvaux (0-1). Érezée s’offre encore quelques belles opportunités, mais ne sait pas faire le break, frappant deux fois sur le cadre. Le second acte s’avère plus tendu avec une formation d’Aye qui a l’occasion de revenir dans le coup, mais la latte vient en aide à Érezée dans les derniers instants.

Melreux 1 – Petit-Han 1

"C’est un score logique et il faut souligner l’excellent arbitrage", commente le coach visiteur Sébastien Magnée. Après un quart d’heure dominé par les Melreusiens, un centre en retrait de Bissot trouve Degrez (0-1). Melreux profite d’un long ballon mal négocié par la défense pour égaliser (1-1). Après la pause, Melreux s’offre deux opportunités, mais Verdonck est attentif. Melreux pousse en fin de partie, mais en vain.

Roy 2 – Marloie B 3

"C’est un peu frustrant de perdre quand tu mènes de deux buts. Maintenant, c’est fini pour nous", avoue le T2 de la lanterne rouge, Martin Closon. L’équipe de Roy reprendra donc l’ascenseur après cette saison en P2. Tout avait pourtant bien commencé pour les visités qui ouvrent la marque avant le quart d’heure grâce à un coup de tête de Marion. Puis Simon, à la réception d’un long centre, double l’écart deux minutes plus tard (2-0). À la reprise, Marchal transforme un penalty pour relancer les siens (2-1). Mola voit alors rouge et Roy termine à dix. Marchal force Bouillon à l’auto-goal (2-2). Puis c’est Kalombo qui sort de sa boîte pour donner la victoire aux siens alors que Marchal prend une carte rouge aussi (2e jaune) dans les derniers instants (2-3).

Halthier 5 – Tenneville 0

Succès sans souci pour les visités alors que les Bleus ne sont pas encore totalement sûrs d’éviter la 11e place. Il faudra un peu plus d’un quart d’heure pour voir Losciuto trouver la faille (1-0). On retrouve Lejeune en début de second acte pour s’offrir un doublé en moins de dix minutes (3-0). Puis Losciuto pour s’offrir également un doublé et c’est Jeusette qui amène le score de forfait dans les dix dernières minutes (5-0).

Journée du lundi

Halthier 1 – Marloie B 0

Week-end en or pour Halthier qui décroche un 6 sur 6 et intègre le top 5. "On avait réalisé le même week-end pascal l’an dernier pour se sauver", se souvient le coach François Dubois.

Le premier acte est cependant partagé avec un léger avantage pour Marloie dans le jeu, mais les plus franches opportunités sont pour les visités. Après dix minutes, dans un second acte où Marloie aurait pu faire la différence, c’est Halthier qui ouvre la marque quand Bomboir isole Losciuto (1-0). Marloie touche ensuite le poteau alors que, dans la finale, les Nordistes ont deux franches opportunités de tuer tout suspense.